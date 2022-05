ASD Olympic Judo Forio: weekend di sport e attività

Quello che sta per iniziare sara’ un weekend carico di attività per i ragazzi della ASD Olympic Judo Forio.

“Domani – ci raccontano – nostri Agonisti partiranno alla volta di Latina per partecipare a 2 giorni di intensi allenamenti condotti da Augusto Meloni Atleta della Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Domenica mattina 22 maggio partiranno poi dalla nostra Isola d’Ischia circa 50 piccoli judokas con altrettanti genitori al seguito per raggiungere Latina e partecipare agli allenamenti. Da Forio per Latina con circa 120 persone, sara’ bellissimo vedere tutti con i colori full black dell’Olympic Judo Forio. Saranno 2 giorni all’insegna dello Sport , del nostro Judo e dello stare insieme. Crediamo che il confronto con altre realta’ sportive sia l’unico metodo per far crescere e migliorare i nostri bambini e ragazzi e forse anche Noi.”

