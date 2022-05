ASD Olympic Judo Forio, una grande festa a chiusura dell’anno sportivo

Si conclude ufficialmente l’anno sportivo 2021 2022 con un bellissimo allenamento con circa un centinaio di atleti sul nostro tatami al Palacasale di Forio. Si e’ concluso altresi’ anche il 1° Corso di Autodifesa Donne organizzato dalla nostra Associazione con il Patrocinio del Comune di Forio.

“Grazie all’Assessore Gianna Galasso – scrivono i responsabili della ASD – al suo fattivo interessamento circa 20 Donne isolane hanno potuto frequentare ed imparare le nozioni fondamentali di difesa personale e judo durante un corso durato circa 5 mesi dal decorso mese di Gennaio ad oggi. Ieri pomeriggio hanno sostenuto l’esame per diventare Cinture Gialle di Judo superando brillantemente le prove.

Complimenti magari daremo vita alla 2° edizione il prossimo anno.

Tantissima soddisfazione per l’anno sportivo appena concluso che ha portato rilevanti risultati sia dal punto di vista della partecipazione di decine e decine di bambini e ragazzi finanche di donne per il corso di autodifesa sia dal punto di vista agonistico. Con tantissimi nostri atleti Abbiamo partecipato a tutte le Finali dei Campionati Italiani Fijlkam 2021 2022 piazzando i nostri judokas nei primi della classe ovvero nelle rispettive ranking list Italiane di judo Fijlkam. Con Simone Sbrogna abbiamo conquistato 2 Medaglie pesanti Oro a Lignano Sabbiadoro al Gran Prix Internazionale Juniores e Bronzo a Genova in un altra gara Gran Prix Internazionale. Abbiamo vinto il Campionato Regionale Fijlkam Campania 2022 riservato ai cadetti, juniores, seniores conquistando ben 12 medaglie. Anno sportivo assolutamente positivo e l’immediato futuro non puo’ essere che roseo per l’ ampissima “Cantera” di giovani promesse che frequentano i nostri tatami. Contiamo di partecipare per il prossimo anno a gare internazionali in Europa. Crediamo che si debba crescere e migliorare giorno dopo giorno con sacrifici ed abnegazione e con il tempo ulteriori ed importanti ed ulteriori risultati non tarderanno ad arrivare . Intanto stiamo gia’ ultimando l’organizzazione della 6° edizione del Judo Summer Camp Forio isola d’Ischia Memorial Adriana Serpico (in ricordo della nostra amica scomparsa a soli 17 anni in un tragico incidente stradale a forio) . Dal 24 al 26 giugno sul nostro tatami di oltre 300 mq. al Palacasale di Forio si avvicenderanno centinaia di judoka provenienti da ogni parte d’Italia e forse finanche la Nazionale di Judo UCRAINA . Ci saranno diversi atleti della Nazionale Italiana, Olimpionici di Tokyo 2020 , Campioni del Mondo ed Europei di Judo. Il tutto con la direzione Tecnica del maestro Raffaele Parlati VII° dan ed Enrico Parlati V° dan . Avanti cosi, forza Judo, Forza Olympic Judo Forio !!!”