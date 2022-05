ASD Olympic Judo Forio, ottima esperienza alla Finale del Campionato Junior

Gli atleti della ASD Olympic Judo Forio continuano ad essere protagonisti di competizioni molto importanti. Oggi abbiamo sentito i responsabili mentre erano di ritorno dalla Finale del Campionato Italiano Junior disputata con il Simone Sbrogna a lido di Ostia – Roma.

“Abbiamo accarezzato – ci riferiscono – la possibilità di poterci piazzare entro i primi 7 Finalisti al Campionato Italiano Juniores. Simone Sbrogna Vince il 1° Incontro poi perde i 2 successivi e chiude la Finale al 9° Posto e comunque entro i Primi 10 Atleti d’Italia della categoria. Per le condizioni fisiche in cui si trova attualmente Simone, fra circa 20 giorni dovrà essere infatti operato al ginocchio, meglio non si poteva proprio fare. Bene cosi, Anche se resta il rammarico di non aver ancora conquistato sul tatami la Cintura Nera. Ma questo è solo un appuntamento rimandato. Da lunedì in Palestra a Forio pronti per gli ultimi dettagli della prossima trasferta in quel di Latina domenica 22 maggio per una bellissima manifestazione che vedrà protagonisti i nostri bambini. Avanti così.”