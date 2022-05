ASD Olympic Judo Forio, che weekend!!!

Volge al termine un altro fine settimana di confronti agonistici per i piccoli e grandi atleti della ASD Olympic Forio.

“Ieri – ci raccontano – siamo partiti da Forio con il nostro pullmino. A bordo i nostri agonisti Cadetti e Juniores. Il 1° allenamento gia’ ieri sera presso il Palazzetto Comunale di Norma LT con i ragazzi del Ronin Latina del Maestro Alberto Iacomini. Poi a cena tutti insieme e pernottamento sullo stesso tatami del Palazzetto per i ragazzi ed i Tecnici del Judo Forio. Questa mattina sono partiti poi dalla nostra isola circa un centinaio di persone fra bambini e genitori per raggiungere la bella cittadina laziale di Norma e partecipare agli allenamenti condotti da Augusto Meloni Atleta della Nazionale Italiana di Judo della Polizia di Stato Fiamme Oro. Una mattinata di super divertimento per le centinaia di bambini che calcavano il tatami del palazzetto e giunti da ogni parte d’Italia. Circa 12 le Societa’ di Judo Partecipanti alla Manifestazione Sportiva. Nel pomeriggio ulteriore allenamento per i nostri Agonisti . Bilancio positivo per questa ulteriore esperienza sportiva dei nostri ragazzi e della nostra societa’. Si ritorna ad Ischia stanchi ma soddisfatti. Un ringraziamento particolare ai tantissimi genitori che partecipano con entusiasmo alle attivita’ sportive dei propri figli consci di stare investendo oggi sul loro futuro domani. Alla prossima !!!!”