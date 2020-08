ASD Isola di Procida: Simone Lubrano Lavadera è l’allenatore della prima squadra

La Asd Isola di Procida in persona del Presidente dott.Attilio Cesarano è lieta di comunicare che Mister Lubrano Lavadera Simone sarà l’allenatore della prima squadra per la stagione agonistica 2020 – 2021. La prima seduta di allenamento in collaborazione con il nuovo preparatore atletico prof Noviello Enzo è fissata per il 26 agosto alle ore 19.

La società è comunque pienamente attiva sul mercato e a breve verrà annunciata la composizione dell’intero staff.

Siamo pronti ad affrontare questa inedita stagione del campionato di Promozione affidandoci a tante giovani promesse isolane per onorare i colori biancorossi e certi di essere ripagati del calore dei nostri tifos