Tanti artisti e una unica canzone cantata insieme ma a distanza.

Ecco “Esseri umani” realizzata dagli artisti Uniti per Ischia, un video che tocca le corde del cuore per la raccolta fondi in favore dell’ospedale Rizzoli.

Un brano da ascoltare fino all’ultima nota, con un rap inedito e sorprese finali.