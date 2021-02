Arte in chiesa, il caso. Luciano Castaldi: “Il trionfo della vittima”

- Advertisement -

Luciano Castaldi | C’è un bellissimo libro scritto da Daniele Giglioli intitolato “CRITICA DELLA VITTIMA”. Lo consiglio, insieme al forse più famoso “LA CULTURA DEL PIAGNISTEO” di Robert Hughes.Il vero eroe del nostro tempo è – appunto- la “vittima”. Siamo immersi fino alla cima dei capelli della cultura del piagnisteo. Si fa a gara a mostrare in giro le proprie (spesso fasulle) ferite, i propri lutti, le proprie croci, le ingiustizie (spesso presunte) che subiamo, le censure dell’onnipresente oscurantismo, la nostra genialità incompresa…

In questa epoca fluida, spiega Giglioli, “essere vittima dà prestigio, impone ascolto, attiva un potente generatore d’identità, diritto, autostima. IMMUNIZZA DA OGNI CRITICA, garantisce innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio (…) Nella vittima si articolano mancanza e rivendicazione, debolezza e pretesa.”Essere vittime conferisce potere proprio perché la vittima “NON RISPONDE DI NULLA , NON HA BISOGNO DI GIUSTIFICARSI”.E’ UN INCOMPRESO. TUTTI DEVONO INCHINARSI AI SUOI CAPRICCI. DI PIU’!!!TUTTI GLI DEVONO RICONOSCENZA, AMMIRAZIONE, RISARCIMENTO…

Avevo notato, già ieri mattina, la goliardata di Salvatore Iacono, l’esperto d’arte che ha voluto far parlare di sé e delle sue iniziative “artistiche” attraverso la provocazione. Questa volta però si è decisamanete superato, centrando l’obiettivo proposto. Voleva far parlare di sé e c’è riuscito. È entrato in chiesa. Del resto, se fosse andato altrove a piazzare i suoi “capolavori” che provocazione sarebbe stata? Chi lo avrebbe notato? Bene, quindi, anzi benissimo don Emanuel Monte che ha giustamente esercitato il suo dovere di pastore e custode di quel luogo sacro. Bene anche perché ci ha ricordato che un conto è la bontà, altra cosa è il buonismo.

Ciascuno, infatti, è liberissimo di esprimere i propri talenti come meglio crede. Ma la libertà di espressione va esercitata nei modi e nei luoghi più adatti.La chiesa è un luogo sacro che merita rispetto, non una galleria di arte post-moderna. Lo so, parlo da talebano, e da talebano mi chiedo perché tanta creatività artistica non viene mai proposta (ovvero imposta), che ne so, in qualche moschea… Ma vabbè… lasciamo perdere, perché diventiamo leoni quando il pericolo è lontano migliaia di chilometri… Voglio infine ricordare che la chiesa, oltre ad essere un luogo sacro, è una proprietà tutelata dalle leggi civili, oltre che dalla Costituzione italiana e dal Concordato tra lo Stato e la Santa Sede.

Non credo che a nessuno di voi faccia piacere vedersi piombare in casa un soggetto armato di telefonino… appendere quadri horror con scritte del tipo “Vorrei pisciarti in bocca”, pretendere pure l’applauso… e magari pure una mancia…È censura quella del parroco? Oscurantismo quella dei fedeli che si sono sentiti offesi da questa vera e propria profanazione? Io – che sono un noto talebano- preferisco il termine “pudore”. Occhei, fate pure le vittime. È il vostro tempo. È il tempo del vostro trionfo.

Ma, appunto, fatelo con un minimo di pudore. Senza piagnistei da zitelle isteriche che mettono in vista le loro chiappe mosce e nessuno se le fila fin che non si vedono invitate a portare cristianamente altrove le loro “grazie”. L’esibizione è riuscita. L’avete fatta fuori dal vasino. Senza pudore. Appunto.