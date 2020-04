Arrivato a Milano volo Snam dalla Cina con materiale sanitario

MILANO (ITALPRESS) – E’ atterrato questa mattina a Milano Malpensa, un volo partito da Pechino con apparecchiature sanitarie per l’emergenza Covid-19. Il volo e’ donato da Snam in coordinamento con la Farnesina e con l’Ambasciata d’Italia in Cina. A bordo c’erano 1,8 milioni di mascherine e 200 ventilatori polmonari. Una parte e’ invece destinata alla Regione Friuli Venezia Giulia. Nell’ambito di una donazione da 20 milioni di euro per il sistema sanitario e il terzo settore, Snam ha acquistato 625 ventilatori polmonari e 600mila mascherine FFP2. La societa’, inoltre, ha siglato una lettera di intenti con la struttura del commissario straordinario per effettuare ulteriori acquisti di apparecchiature.

(ITALPRESS).