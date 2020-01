Arrivata a Taranto la Ocean Viking con 403 migranti

TARANTO (ITALPRESS) – E’ arrivata al porto di Taranto la

Ocean Viking con a bordo 403 migranti. In attesa del completamento delle operazioni di sbarco, secondo i primi dati a bordo ci sono 132 minori non accompagnati e 12 donne in stato di gravidanza. I migranti provengono da Marocco, Guinea, Burkina Faso, Nigeria, Mali, Kenya e Somalia. Non sono mancate le polemiche per via dei tempi lunghi prima di concedere alla nave

il permesso per sbarcare.

“Dato che il governo ha impiegato 4 giorni per concedere un porto sicuro alla Ocean Viking e ai suoi 403 passeggeri, denuncerò per sequestro di persona Conte e Lamorgese – commenta sui social Matteo Salvini – È sequestro di persona solo quando sono coinvolto io? E allora ci vediamo in tribunale”.

(ITALPRESS).