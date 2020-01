Arrivano gli Open Day del Circolo Didattico Ischia 2

Al rientro dalle vacanze natalizie – scrivono i responsabili – il Circolo Didattico Ischia2, diretto dalla Dottoressa Patrizia Rossetti, aprirà le porte a tutti coloro che vorranno farci visita per conoscere i tre plessi della nostra Istituzione Scolastica: Onofrio Buonocore, Agata Montemurri e Gianni Rodari.

Una settimana dedicata alla conoscenza dei locali e delle professionalità che operano sia nella Scuola dell’Infanzia (plessi O.Buonocore e G.Rodari) sia nella Scuola Primaria (plessi O.Buonocore, A.Z.Montemurri e G.Rodari)

del nostro Circolo in occasione delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2020 – 2021. Una buona occasione anche per conoscere le attività didattiche e formative della scuola, per ricevere informazioni dettagliate sui nostri progetti e, se necessario, per ricevere assistenza dalla nostra segreteria per compilare le domande di iscrizione on line.

Da sempre il Circolo Didattico Ischia2 opera in piena sinergia con il territorio in cui si trova a vivere, fornendo un servizio in piena collaborazione con l’utenza e le diverse agenzie extrascolastiche presenti, collaborando fattivamente con il fine di formare i futuri cittadini del nostro Paese. Per questo si è sempre attivato, e negli ultimi anni ancor di più, affinché le proprie strutture siano adeguate ad uno svolgimento sereno e proficuo di attività e di lezioni al passo con i tempi, così come, sul versante professionale, i docenti lavorano costantemente per migliorarsi e per migliorare la propria offerta formativa, accogliendo le più innovative esperienze nel campo della didattica e della formazione scolastica nazionale ed internazionale attraverso continui percorsi di

aggiornamento.

Scrivono:”La locandina pubblicitaria dà tutte le informazioni necessarie per raggiungerci, ma è possibile visionare il nostro sito web oppure rivolgersi ai nostri contatti per qualunque chiarimento.

La Dirigente dott.ssa Patrizia Rossetti, il corpo docente ed il personale ATA saranno presenti nei vari momenti dedicati all’accoglienza di tutti coloro che vorranno farci visita, mettendosi a disposizione per risponde a

domane e curiosità. vi aspettiamo”.