Arriva la boxe femminile al soccorso: Mariem Zayani vs Tricky Nicky Scott

Mariem Zayani è la campionessa della prima serie della nazionale tunisina. Più volte affermatasi a livello nazionale, la giovane atleta ha vinto la medaglia d’argento nel campionato d’Africa per accedere successivamente alle Olimpiadi in Giappone nel 2021, sempre conseguendo degli ottimi risultati.

L’organizzatore di boxe a livello pro Francesco Napoleone, che ha dato vita a molti eventi con il manager Elio Cotena sull’isola d’Ischia, ha visto nella fighter buone possibilità in questo percorso professionistico con l’intento di arrivare ad accedere alle competizioni internazionali. Lo stesso Napoleone e il maestro Imed Zayani si sono detti fiduciosi nelle capacità di Mariem, sostenuta da amici e tifosi di questa iniziativa.

Il prossimo 3 giugno andrà in scena un evento inedito sul ring che sarà allestito a Forio sul piazzale del soccorso e organizzato dal maestro Salvatore Di Costanzo: sarà la volta infatti di un match pro femminile – sulla distanza dei 6 round – che vedrà Mariem Zayani della Scuderia Boxe Isola d’Ischia di nazionalità tunisina sfidare Tricky Nicky Scott di nazionalità inglese. L’evento metterà in mostra anche 6 incontri dilettanti in cui parteciperanno ragazzi isolani. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Forio