Arriva il terzo commissario. Terzo tragico commissario

È surreale, a tratti inaccettabile, che a cinque anni dal terremoto ancora si presenti un commissario per annunciare programmi e piani per la ricostruzione. Per dire cosa? Per parlare di cosa? Buon giorno…scusate il ritardo…

È proprio così. Così, in un paese assurdo come il nostro. Il mondo intero ci ride in faccia, costruisce nuovi mondi, isole sui rifiuti in un oceano e noi non sappiamo dare un’entità ed una direzione ad un chilometro quadrato di terra. Inizia, così, con un vizio di fondo e tante piccole mancate verità la nuova parentesi del terremoto di Ischia. Arriva il terzo commissario del sisma di Ischia 2017. L’ultimo in cinque anni. È il sistema delle nomine politiche. Troppo spesso lottizzazioni di tragedie che chiedono solo di essere risolte. Cambiamo ancora. Va bene. Ma, a che pro?

Qualcuno vede la Madonna, qualcuno dona l’effige di Santa Restituta, tutto pur di stare attaccati alla giacca del terzo nominato mentre è in corso l’ennesima sfilata. Un’altra passerella sulle strade del dolore e della rabbia. C’è un’ipocrisia di fondo su Ischia. Non è una questione di uomini o di Libri Unici, quanto, piuttosto, una questione di regole date a un territorio minuscolo avvinto da mille vincoli e innumerevoli abusi. Come si possono uniformare i territori di Italia come si possono gestire realtà e catastrofi, così differenti? Come si può gestire Ischia nel macello del Centro Italia? Lo ha detto lo stesso Legnini ieri, affrettandosi a dichiarare che non c’è annessione, né connessione e termine di paragone, ma solo la volontà di fare accettando una sfida. È solo una grande stupidaggine, quella dell’invocato modello Centro Italia che qualcuno insegue come le farfalle, per mascherare altro. Una questione di “noi” senza né voce, né portavoce autorevoli, in grado di portare avanti le giuste istanze del territorio. Un territorio che aveva norme di cui è stato privato, per questioni politiche.

Le norme di protezione civile, di emergenza, di ricostruzione c’erano già, le hanno stravolte loro dal caldo delle stanze nei palazzi. Norme pedissequamente rivisitate per compiacere il sistema. È accaduto con lo spoil system che ha fatto fuori Grimaldi, è accaduto in maniera più ampia e complessiva con il sistema che ha defenestrato Schilardi. Ci siamo mossi solo sulla forza degli uomini e dei nervi e di pochi sporadici inizi e che comunque ci pongono in netto vantaggio rispetto al disastro generale. Arriva il terzo tragico commissario. La speranza, quella che è sempre l’ultima a morire, ci dice di credere che possa non essere tanto tragico che non sia come quel “tragico Fantozzi” per usare un paragone cinematografico. Come il cinema che tanti troppi ischitani che hanno tentato di calcare il palcoscenico del terremoto pensano di stare girano.

Il Cratere di Ischia, il suo terremoto non è un film ma una terribile verità. Noi crediamo che non ci sia nessun modello Centro Italia da emulare per Ischia. Il nostro terremoto è più avanti. Non è una convinzione o un commento giornalistico è la verità scritta tra le righe degli atti pubblici. Sulla base della consapevolezza che il modello “dov’era, com’era” prima inseguito come dogma sull’isola, ora vien messo nuovamente in discussione, dopo cinque anni, legandosi al mito di un Centro Italia che non esiste, raso al suolo, caratterizzato da una tale complessità dell’evento, dovuta al susseguirsi di tre terremoti significativi, dovuta all’estensione del territorio coinvolto, con un livello di danneggiamento che non è minimamente paragonabile ad Ischia. Ha richiesto circa 220 mila sopralluoghi a fronte dei poco più di mille di casa nostra. Noi invece dalle tragedie ci ostiniamo a scopiazzare.

La lunga e interminabile attesa dell’uscita di provvedimenti, nuovi impulsi del nuovo Commissario, sarà tradita come lo è stato fin qui? Basterà solo attendere la data della scadenza dell’ennesimo flop annunciato, le pezze a colori per tamponare gli errori di un triste passato cominciato con il ratto dello Stato di Emergenza. Che non sia l’ultima lottizzazione di un terremoto destinato a fare scuola. La delusione potrebbe essere ancora più pesante visti gli annunci propagandistici…