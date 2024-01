Arrestato baby spacciatore 18enne: aveva 2,6 kg di hashish e 10 mila euro liquidi

I poliziotti di Via delle Terme lo hanno accompagnato al Carcere di Poggioreale e per C.R. inizia una vita da maggiorenne nel peggiore dei modi. Il ragazzo, 18 enne, è stato arrestato in seguito ad un’azione di polizia mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sul nostro territorio.

Un fenomeno che per un po’ è rimasto nell’ombra e che ora sta venendo fuori in tutta la sua dimensione. Una dimensione che ci deve far riflettere molto.

Questa volta gli agenti del Commissariato di Ischia, coordinati dal vicequestore Ciro Re, hanno tolto dalla piazza di spaccio del giovane ben 2,6 kg di hashish. Una quantità ingente di sostante stupefacenti che era destinata allo spaccio. Dalla perquisizione avvenuta presso l’abitazione della fidanzata 17enne di Forio, infatti, i poliziotti hanno ritrovato tutto l’occorrente per la vendita della droga: due bilancini, vari attrezzi specifici e anche una macchina per il sottovuoto.

L’attività di spaccio del giovane, inoltre, è sostenuta anche da un altro ritrovamento che non depone a favore del ragazzo. La difesa del ragazzo, infatti, avrà non poche difficoltà a giustificare la presenza di oltre 10 mila euro in contanti. Il ragazzo resta in carcere in attesa dell’udienza convalida dell’arresto e dell’interrogatorio di garanzia dove, si spera, potrà spiegare al pubblico ministero le sue ragioni.