Arrestato l’ischitano responsabile di truffe agli anziani: blitz della Polizia nei Quartieri

La brillante operazione condotta dalla Squadra Mobile e dagli agenti del Commissariato di Ischia ha permesso di individuare il 31enne ischitano, D.D.P., responsabile di una lunga serie di reati tra il 2018 e il 2024. Le indagini, mirate a scovare il prevenuto, hanno portato gli inquirenti a stringere il cerchio intorno a un B&B abusivo nella zona Quartieri, punto di appoggio scelto dal giovane per sfuggire ai controlli e proseguire le proprie attività illecite.

L’uomo, che dovrà scontare cinque anni e quattro mesi di reclusione, risulta accusato anche di truffe ai danni di anziani, perpetrate in diverse città italiane. Il blitz, coordinato con la Procura di Napoli, ha suggellato l’esecuzione di diversi provvedimenti di carcerazione: le autorità lo hanno raggiunto nell’appartamento privo di autorizzazioni e lo hanno tratto in arresto, ponendo fine ad anni di reati che hanno visto coinvolte vittime vulnerabili in diverse regioni d’Italia. La pena riguarda reati in materia di sostanze stupefacenti, truffa, furto, ricettazione, minacce, lesioni aggravate e per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.

La sua cattura rappresenta un segnale importante: il territorio resta monitorato, le istituzioni presidiano le strade con interventi rapidi e mirati contro chi persevera nella committenza di reati e nella fuga dalla giustizia.