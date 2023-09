Arredi firmati Castellani Shop, soluzioni 100% italiane che rendono efficace ogni ambiente

Quanti sono alla ricerca di soluzioni d’arredo dedicate all’allestimento di negozi, magazzini, uffici e industrie trovano in Castellani Shop (www.castellanishop.it) il partner ideale. L’e-commerce, espressione dell’azienda italiana Castellani .it Srl, ha dato forma ad una proposta che annovera centinaia di opzioni, dalle scrivanie agli armadi, accompagnate da sconti vantaggiosi, spedizioni sempre gratuite e un’assistenza puntuale.

Navigando tra le diverse sezioni in cui si articola il portale, è semplice individuare arredi resistenti e performanti, interamente prodotti in Italia, come attestato dalla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale). Non a caso, grazie alla preparazione e alla competenza del team e all’investimento sul piano di ricerca e sviluppo, l’azienda è stata inserita nella lista delle PMI innovative.

A ciò si uniscono ulteriori certificazioni rilasciate da autorevoli enti di ricerca, che rappresentano un importante biglietto da visita per Castellani Shop. L’azienda fa parte della classifica “Le Stelle dell’e-commerce 2021-22 e 2022-23”, redatta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista. Inoltre, grazie al rispetto delle buone prassi online, ha ricevuto il Sigillo Netcomm.

Per ciò che riguarda i prodotti, il catalogo include arredamento ufficio Castellani Shop, tra cui scrivanie direzionali e operative, cartelliere, poltrone ergonomiche, sedie per sala d’attesa, tavoli per sala riunione e librerie, ma anche casellari di sicurezza, scaffalature metalliche, banchi vendita, panche spogliatoio e armadi sporco-pulito.

Agli arredi si aggiunge un ampio ventaglio di servizi personalizzati, per soddisfare le necessità di ogni cliente. Nei dettagli, è possibile richiedere la progettazione del proprio ambiente lavorativo, grazie al supporto dell’Ufficio Tecnico Interno. E poi, è prevista l’opportunità di acquistare allestimenti completi per negozi.

L’intera proposta si distingue per l’ottimo equilibrio fra qualità e prezzo. Il merito? È del rapporto diretto che si instaura tra cliente e produttore, senza alcun intermediario. Da non dimenticare, poi, le varie promozioni attive, come quelle presenti nelle sezioni “Fuori Tutto” e “Outlet” del negozio digitale.

Le modalitàdi pagamento implementate sono PayPal, carta di credito e bonifico bancario. Le spedizioni sono sempre a costo zero e sono effettuate da corrieri con comprovata esperienza, così da garantire affidabilità e completa sicurezza.

Un qualificato servizio di assistenza, infine, è a disposizione del cliente sia durante la fase pre che post-vendita, per fornire suggerimenti e risolvere eventuali dubbi. È accessibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail, chat online e WhatsApp Business.