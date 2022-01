Arredare casa: i dettagli che fanno la differenza

Ti sei trasferito da poco e ogni volta che ti giri intorno, nella nuova casa, sembra sempre che manchi qualcosa? Abiti da anni nello stesso appartamento ma ogni giorno sogni di cambiarlo e vederlo diverso?

L’importante è sapere che non sei l’unico! L’essere umano, per indole, ha una forte componente psicologica che viene influenzata tantissimo dagli stimoli visivi e sensoriali. In poche parole, stiamo davvero bene solo quando ci troviamo in un posto che ci piace e in cui ci sentiamo a nostro agio.

Quando siamo alle prime armi con gli arredi e le decorazioni, quando guardiamo casa nostra e ci sembra vuota, priva di senso e proprio non sappiamo dove sbattere la testa perché ogni cosa che ci viene proposta non ci piace o ci sembra troppo esagerata, una soluzione che possiamo scegliere è quella di affidarci a dei professionisti del settore.

Se invece questa opzione ti sembra di troppo e preferisci creare il tuo nido da solo seguendo il tuo istinto, ci pensiamo noi!

Siamo qui per consigliarti alcuni semplici, pratici ed efficienti step da seguire per rendere la tua casa proprio come l’hai sempre voluta.

Le decorazioni



Dopo aver pensato all’arredo e aver scelto lo stile che ti piace di più, devi sicuramente concentrarti sulle decorazioni.

Le decorazioni in una casa donano quel tocco in più indispensabile per rendere l’abitazione più accogliente e abbellirla, in modo da non farla sembrare spenta. Un valido vantaggio dell’acquistare delle decorazioni per l’ambiente è che sono facilmente adattabili alle tasche di tutti! Vediamo insieme qualche consiglio.

Decorare le pareti



Le pareti, soprattutto se dipinte con colori troppo neutri o troppo spenti, danno l’impressione di essere vuote. Ciò può essere un vantaggio se si decide di dipingerle di bianco e se si vuole che diano l’impressione di uno spazio più grande, ma la maggior parte delle volte è sempre bene renderle partecipi al processo di re-styling che vogliamo apportare alla nostra casa.

Le idee per decorare le pareti sono molteplici e, se vogliamo, possono rendere l’ambiente più vissuto:

si possono appendere quadri e cornici che ritraggono foto di famiglia e ricordano momenti felici;

in commercio esistono tantissimi orologi di forme, colori e dimensioni diverse;

mensole per poggiarti oggetti o le piante rampicanti, bellissime da vedere (se non hai il pollice verde o tempo da dedicargli, in commercio ne esistono di finte fatte benissimo!);

adesivi da muro, ne esistono di tantissimi tipi (attenzione solo a scegliere quelli di buona qualità che non rovinano la parete).



Le tende



Le tende a bande verticali, si sa, sono tra le decorazioni più amate da tutti! Basta montarle e in un attimo la differenza, rispetto a prima, si noterà tantissimo. Danno un tocco di eleganza, di cura e abbelliscono la casa in un batter d’occhio.

É proprio il caso di citare un luogo comune: le tende arredano!.

Una volta prese le giuste misure e aver scelto il modello che fa al caso tuo, non ti resta che rivolgerti ad un esperto del settore e richiedere un lavoro preciso e veloce. Potresti scegliere di rivolgerti a dei professionisti, come ad esempio coloro che fanno parte dell’azienda italiana MYblind e che da circa vent’anni si occupano di realizzare tende di tutte le tipologie come ad esempio le tende verticali e che, soprattutto, usano prodotti italiani certificati e offrono la massima trasparenza mettendo a disposizione tutta la loro esperienza.

Un must da consigliare di cui quest’azienda ne vanta la produzione sono le tende a pannelli (con la possibilità di acquistarle anche scorrevoli), capaci di rendere l’ambiente subito più moderno e innovativo. Importante è saper scegliere bene il tessuto, perché dev’essere scelto più leggero per l’area giorno e più pesante per l’area notte, in modo da oscurare meglio lo spazio ed evitare disturbi del sonno. MYblind, inoltre, produce anche tutti gli altri tipi di tende, in modo che potrai scegliere con facilità in base alle tue esigenze.

Possiamo anche aggiungere che le tende da ufficio verticali sono realizzate su misura con materiali di altissima qualità. Perfette per ombreggiare e proteggere dai raggi solari soprattutto in caso di finestre molto grandi, ideali per case e uffici.

Grazie alla vasta gamma di colori e tessuti tecnici è possibile adattare queste tende verticali in qualsiasi design interno.

Decorazioni pratiche



É vero che si è sempre alla ricerca della bellezza ma, qualche volta, è bene pensare anche all’utilità e alla praticità delle cose! In una casa non devono mai mancare le decorazioni che hanno effettivamente un uso e che aiutano a mantenere l’ordine, come ad esempio:

posizionare all’ingresso appendiabiti, portaombrelli e vuota tasche;