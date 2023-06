“Armonie sotto le Stelle” alla Torre “brilla” l’Orchestra Verticale Territoriale Junior

“Armonie sotto le Stelle” è il titolo evocativo del concerto, ad ingresso libero, che si terrà martedì 20 giugno, alle 21:00, presso la Torre di Guevara di Ischia. E sarà la storica torre, immersa nel panorama notturno, ad essere raccontata in musica e valorizzata quale bene culturale del territorio. L’evento, che gode del patrocinio morale del Comune di Ischia, è nato da un’iniziativa del Liceo Statale “Giorgio Buchner”, in collaborazione gli istituti I.C. “Ibsen” di Casamicciola, I.C. “Forio 1” di Forio, I.C. “Forio 2” di Forio, I.C. “Mennella” di Lacco Ameno, S.M.S. “Scotti” di Ischia. L’organizzazione, a cura del Dirigente Scolastico prof.ssa Assunta Barbieri e del prof. Ivano Pagliuso, referente dell’Orchestra Verticale Territoriale Junior, ha visto il supporto organizzativo dei Dirigenti Scolastici degli istituti coinvolti e il supporto amministrativo della dott.ssa Giuseppina Assante.

Si eseguiranno brani solistici curati dalle classi di Strumento del Liceo Musicale dei docenti Ivano Pagliuso, Lisa Molinaro e Enrica Di Martino; brani in ensemble curati dalla classe di Musica d’Insieme del Liceo Musicale della docente Lisa Molinaro; brani delle orchestre dei singoli istituti dirette dai docenti Alessandro Cervo per l’I.C. Ibsen, Raffaele Colombo per l’I.C. Forio 1, Antonio Pilato per l’I.C. Forio 2, Ivano Pagliuso per il Liceo Buchner, Raffaele Ungaro per l’I.C. Mennella. Infine, si esibirà l’Orchestra Verticale Territoriale Junior del Liceo Buchner e delle scuole ad indirizzo musicale di Ischia, diretta dai professori Ivano Pagliuso e Angelo Ricci.

Si conclude così un anno ricco di iniziative e riconoscimenti per gli istituti scolastici ad indirizzo musicale dell’isola di Ischia, tra i quali si è inserita di recente la S.M.S. Giovanni Scotti.