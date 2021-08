Armoniae – Concerto per violino, tromba e organo: Silvestri-Starace-Manfra

Mercoledì 25 agosto, alle ore 21.30 con il Concerto per violino, tromba e organo di Ilaria Silvestri, Matteo Maria Starace e Gianfranco Manfra, prosegue il ciclo di concerti dell’ottava edizione estate 2021 di “Armoniae – Appuntamenti musicali a Casamicciola Terme”, presso il luogo “simbolo” della cittadina: la Basilica Pontificia del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Maria Maddalena Penitente, che quest’anno festeggia il suo giubileo parrocchiale (125° anniversario dall’apertura). In programma musiche di Morricone, Eno, Arnalds, Richter, Zimmer.



Ilaria Silvestri, classe 1990, si avvicina al violino all’età di 11 anni, frequentando il corso ad indirizzo musicale dell’IC “E. Ibsen” di Casamicciola Terme, dove è allieva del maestro Alessandro Cervo. Viene ammessa al Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli, nel 2005, e consegue successivamente l’esame di passaggio al IV anno di violino. Dopo il liceo, tuttavia, prosegue la sua formazione in ambito universitario, conseguendo con lode nel 2016, la laurea magistrale in “Storia dell’arte” presso l’Università Federico II di Napoli. Nel 2018 si specializza in Attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità. Quest’anno ha lavorato come docente di Sostegno presso l’IC “E. Ibsen” di Casamicciola Terme.

Matteo Maria Starace, classe 1997, inizia lo studio della tromba nel 2007, quando entra a far parte della Banda Musicale “Città di Ischia”, dove oggi ricopre il ruolo di prima tromba solista. Medesimo ruolo lo ricopre anche nella “Pithecusa Brass Orchestra”, formazione cameristica ospite di diverse associazioni musicali, nonché presso altri gruppi bandistici non solo dell’isola d’Ischia. Dopo il liceo classico si iscrive all’Università di Napoli “Federico II” dove nel 2019 ha conseguito la laurea triennale in “Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione” e dove è iscritto al secondo anno del corso di laurea magistrale in “Scienze della Pubblica Amministrazione”. Nel 2021 consegue la laurea triennale in Tromba presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. E’ direttore e strumentista del coro della Chiesa S. Maria di Portosalvo di Ischia.

Gianfranco Manfra, diplomato in Pianoforte, organo e composizione organistica, ha svolto concerti d’organo per associazioni musicali e si è interessato al recupero degli organi presenti nel Castello Aragonese. Direttore della Corale “Buon Pastore” di Ischia, è docente di musica presso l’IC “E. Ibsen” di Casamicciola Terme.



La direzione artistica di “Armoniae” è affidata a Giuseppe Castagna e tutti gli eventi saranno con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione da contagio da Covid19 di cui al D.L. 105/2021. Ingresso: è consentito ai maggiori di 12 anni possessori della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) che dovrà essere obbligatoriamente presentata in formato cartaceo/digitale all’ingresso unitamente a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti. Durante il concerto: è obbligatorio indossare la mascherina ed occorre rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi.