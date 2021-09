Armoniae – Concerto della pianista Carmen Mazzella

Giovedì 9 settembre, alle ore 21.30 con il Concerto della pianista Carmen Mazzella, prosegue il ciclo di concerti dell’ottava edizione estate 2021 di “Armoniae – Appuntamenti musicali a Casamicciola Terme”, presso il luogo “simbolo” della cittadina: la Basilica Pontificia del Sacro Cuore di Gesù e di Santa Maria Maddalena Penitente, che quest’anno festeggia il suo giubileo parrocchiale (125° anniversario dall’apertura). In programma musiche di Haydn, Schubert, Beethoven, Ravel, Debussy e Morricone.

Carmen Mazzella nasce a Ischia il 2 marzo 1994. Inizia gli studi pianistici nella sezione ad indirizzo musicale della Scuola Media “Ibsen” di Casamicciola Terme con la guida della Maestra Prof. Amalia Della Monica. Come solista e in formazione orchestrale partecipa a numerosi concorsi e rassegne regionali e nazionali. Si classifica prima nella propria categoria nelle edizioni 2006 e 2007 del Concorso Nazionale “Vincenzo Mennella”. E’ prima assoluta nella XIII edizione 2008 e viene premiata con la medaglia d’argento del Presidente della Repubblica. Terminati gli studi classici, viene ammessa al Corso di Pianoforte del triennio accademico di primo livello presso il Conservatorio di S. Pietro a Majella di Napoli, dove, con la guida del Maestro Lino Costagliola, si laurea nel 2017 con il massimo dei voti. Nel 2019, sempre con il Maestro Costagliola, consegue la specializzazione in Discipline Musicali – Pianoforte con il massimo dei voti e la lode. Nel 2020 consegue col massimo dei voti anche la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. Ha frequentato Masterclass con pianisti di fama internazionale come Yves Henry, Antoniette Van Zaubner Zinn Zinnenburg, nonché con il Maestro Riccardo Muti. Ha partecipato alla Maratona Achille Claude Debussy nell’ambito della edizione 2018 di Piano City Napoli presso Palazzo Zevallos Stigliano e a numerose manifestazioni, sia pianistiche, sia con il Coro del Conservatorio di S. Pietro a Majella. Tra queste, la “Piazza Incantata” organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Comune di Napoli il 7 aprile 2016 in Piazza del Plebiscito, entrata nel guinness dei primati in quanto ha raccolto il coro più grande del mondo, composto da oltre 5.000 partecipanti provenienti da tutta Italia. Con la regista RAI Barbara Napolitano ha concorso alla realizzazione del video musicale “L’equilibrista” di Lello Savonardo, con la partecipazione di Adriano Falivene (“Bambinella” ne “Il Commissario Ricciardi” di Maurizio De Giovanni) ed Eduardo Bennato. Attualmente svolge attività pianistica come solista e maestro accompagnatore, nonché in formazione da camera.

La direzione artistica di “Armoniae” è affidata a Giuseppe Castagna e tutti gli eventi sono con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione da contagio da Covid19 di cui al D.L. 105/2021. Ingresso: è consentito ai maggiori di 12 anni possessori della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass) che dovrà essere obbligatoriamente presentata in formato cartaceo/digitale all’ingresso unitamente a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti. Durante il concerto: è obbligatorio indossare la mascherina ed occorre rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro per i partecipanti che non siano abitualmente conviventi.