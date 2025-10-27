Argentina, Milei vince le elezioni di metà mandato con oltre il 40%

“Oggi il popolo ha deciso di lasciarsi alle spalle 100 anni di decadenza; oggi inizia la costruzione di una grande Argentina – ha commentato Milei, che ha ringraziato i suoi ministri e ha poi invitato a unire le forze con l’opposizione.
“Dal 10 dicembre avremo 101 deputati invece di 37. E al Senato passeremo da sei a 20 senatori. Dal 10 dicembre avremo il Congresso più riformista della storia argentina”, ha continuato.
Si complimenta con Milei Donald Trump, grande sostenitore del premier argentino: “GRANDE VITTORIA in Argentina per Javier Milei, uno splendido candidato appoggiato da Trump! Ci sta facendo fare bella figura. Congratulazioni Javier!”, scrive il presidente americano su Truth.
