Arenile G. Genovino: delimitato il bagnasciuga

Una staccionata che blocca il mare. Una staccionata indegna. Una staccionata schifosa: così il comune, dopo anni, riesce a limitare l’accesso al mare nel porto di Forio. Non c’erano modi migliori? Non c’erano sistemi moderni? Non c’erano metodi meno invasivi?

Per una pubblica amministrazione arrivare a questo livello di degrado è la posizione più bassa sulla quale si può stare. Ecco.

Il comunicato

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, il personale della Guardia Costiera di Forio, agli ordini del Comandante Massimiliano Riccio, in sinergia con il Comune di Forio e gli uomini della Marina del Raggio Verde, hanno delimitato l’arenile presente nell’area portuale lungo via G. Genovino, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità di bagnanti che, arbitrariamente, non rispettavano i divieti imposti dal Comune e dalla Capitaneria di Porto, tuffandosi tra le barche ivi ormeggiate.

Si ricorda che l’area è in concessione al Marina del Raggio Verde per il mantenimento di ormeggi di imbarcazioni da diporto per cui è rigorosamente vietata la balneazione.

Le Autorità Locali sanzioneranno severamente chi trasgredisce tale divieto di balneazione con ammende da € 100,00 a € 1.000,00.

Infine, in questi giorni, nell’ottica dell’innalzamento del livello di sicurezza del territorio, verrà realizzata una implementazione della videosorveglianza portuale.