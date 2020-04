Arek se ne vò jì e… | #4WD

Se consideriamo che le intenzioni di Arkadiusz Milik di non rinnovare col Napoli risalgono a ben prima della sospensione del campionato, quella della sua ormai quasi scontata partenza a fine stagione non rappresenta certo una notizia degna di particolare sorpresa. Come per Sarri e Higuain in un recente passato, l’addio di Milik alla maglia azzurra potrebbe invece destare scalpore solo perché il diligente attaccante polacco ricalcherebbe in tal modo le orme del suo diretto predecessore, approdando nientepopodimenoché alla Juventus.

Il caso, però, è alquanto diverso. Arek, come dice spesso il mio amico Leonardo, è “nu buono guaglione”: educato, mai sopra le righe, mai ribelle anche nei momenti in cui non riusciva a ritagliarsi un ruolo da titolare, impegnatosi sempre al massimo delle sue possibilità, reduce da due infortuni gravissimi a breve distanza l’uno dall’altro. E mentre stiamo parlando, resta il miglior marcatore del Napoli nella stagione in corso, con una media di realizzazione altissima. Tuttavia, se in questo momento intervistate dieci tifosi del Napoli, credo che nove (giusto per lasciare una minima alea di rischio) si dimostrerebbero preoccupati delle trattative sul rinnovo di Dries “Ciro” Mertens e non certo della ormai concreta possibilità di perdere lo statuario centravanti polacco, men che meno a vantaggio dei rivali di sempre.

Arek Milik aveva un’eredità pesante: fugare ogni rimpianto dopo la partenza del recordman da trentasei gol in campionato, scappato da Napoli come un ladro per andare proprio da “quelli là”. Ha avuto le sue buone occasioni, ha fatto il suo dovere, ma non ci è riuscito! Ecco perché, oggi che sembra in lista d’addio, questo “buono guaglione” non si farebbe scrupoli sulla possibilità di approdare alla tifoseria che lo ha sbeffeggiato più di qualsiasi altra; allo stesso modo in cui, pur augurandogli buona fortuna, noi tifosi non riusciremo a volergli male per avere -forse finalmente- tolto il disturbo.