Area portuale: da giovedì 13 agosto il turno per l’imbarco è al parcheggio della Ex SS270

Cambiano da giovedì 13 agosto le disposizioni generali di accesso all’area portuale per l’imbarco al fine di evitare assembramenti e garantire sicurezza dei pedoni e dei veicoli.Pertanto, i conducenti di tutti i veicoli diretti all’imbarco, per accedere all’area portuale, dovranno attendere il proprio turno nell’area di sosta attrezzata dellaEx SS270 (ex parcheggio Guerra) con assoluto divieto di fermata e di sosta nei pressi della banchina Olimpica e sul tratto del Ponte sopraelevato di Via Iasolino.

I veicoli diretti all’imbarco saranno incolonnati nell’area di sosta e conseguentemente avviati per l’accesso all’area portuale dal personale delle compagnie di navigazione presente sull’area di sosta della exSS 270 come peraltro stabilito all’art 6 dell’Ordinanza 54/2020 del 22/07/2020 dell’Ufficio Circondariale Marittimo Ischia.

E’, inoltre, istituto il divieto di sosta e fermata lungo tutta la sopraelevata Ponte lasolino e la Via iasolino (tratto compreso tra la Sopraelevata e la Banchina D’Ambra/Olimpica)