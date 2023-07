Area fitness nella Pineta degli Atleti, sabato mattina l’inaugurazione

Continua il restyling delle pinete del comune di Ischia e in particolare della Pineta degli Atleti. Sabato 22 luglio (alle ore 09:30) sarà inaugurata la prima area fitness opportunamente attrezzata; dal nome della pineta si evince che questa ampia area verde, come è noto, viene utilizzata soprattutto dagli sportivi che svolgono allenamenti di running. Oltre ad interventi di pulizia, manutenzione e ripristino dei percorsi, per incrementare ulteriormente la funzionalità di uno spazio che viene usato sia dalle famiglie sia dai cittadini che vogliono fare una passeggiata nel fresco e nel verde dei parchi ischitani, è stata realizzata un’area fitness, offrendo così una nuova opportunità agli sportivi ischitani che potranno così beneficiare gratuitamente di uno spazio accessibile a tutti .

Con un investimento pari a 60mila euro (fondi Ministero dell’Interno), dove prima sorgeva l’area giochi è stata attrezzata l’area fitness e, viceversa, dove prima insisteva una piccola area fitness prossimamente ci saranno nuovi giochi per bambini. Dei 500 mq di area, 160 saranno dedicati al fitness installando diversi attrezzi: panca sit up, incline press, suspension trainer, spalliera, panca per addominali, step di varie misure e panca per tricipidi. Ad ogni attrezzo è associato un QR code attraverso il quale si potranno avere informazioni e consigli su come utilizzare l’attrezzo e allenarsi adeguatamente. Tutte le novità saranno in ogni caso presentate nel corso della cerimonia inaugurale.

“La nostra Amministrazione – ha commentato il sindaco Enzo Ferrandino – è sempre stata particolarmente sensibile al tema dello sport libero. Il campetto playground Petrosino ne è un esempio evidente, ma oggi facciamo un ulteriore passo in avanti anche per i tantissimi cittadini che svolgono attività di fitness abbinata, in questo caso, anche all’attività di running.

C’è ancora tanto lavoro da fare per migliorare il nostro territorio, ma da settimane i nostri operai si stanno impegnando per tenere pulite e accoglienti le pinete , le spiagge e in generale tutti gli spazi pubblici dove accogliamo cittadini ischitani e turisti. L’area fitness, insieme all’area giochi, diventeranno un punto di aggregazione – ha concluso il primo cittadino – in una società in cui si socializza sempre meno e che stenta a vivere gli spazi all’aperto come invece si era soliti fare un tempo”. L’appuntamento, dunque, è per sabato mattina alle ore 9:30 e l’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini e in particolare agli sportivi, ai titolari e ai frequentatori delle palestre del territorio insieme ai personal trainer dell’isola d’Ischia.