ArciCaccia, Emilio Galano nella commissione d’esame regionale

Salvatore Di Massa* | La Giunta Regionale Campania, con decreto n. 144 del 22.07.2020, ha provveduto a rinnovare la Commissioni d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria Volontaria. Tra i nuovi Componenti c’è l’ischitano Dirigente Emilio Galano, già Presidente e Responsabile delle Guardie Particolari Giurate Venatorie Provinciale e Componente della Commissione esami per il conseguimento dell’attestato all’abilitazione Venatoria, esperto in materia di Armi e Munizioni e legislazione in materia, con un ottimo curriculum e titoli conseguiti da oltre 20 anni.

“Questo nuovo incarico di responsabilità lo dedico ad un mio amico scomparso prematuramente due anni, il dott. Antonio Vinciguerra, uno stimatissimo vicequestore, ci legavano rapporti di stima reciproca, al comando del Commissariato di Polizia di Ischia per diversi anni e successivamente dirigente della Digos della Questura di Napoli, i suoi modi ed il suo stile emergevano in ogni situazione: da lui ho fatto tesoro del valore della discrezionalità nel prendere delle decisioni immediate” ha dichiarato Galano .

Ricordiamo che Galano oltre ad essere il fondatore del nucleo distaccato delle Guardie Particolari Giurate Venatorie Provinciali sull’isola d’Ischia, diversi anni fa, in collaborazione e affiancamento con le forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri della Compagnia d’Ischia, sotto il coordinamento del Comandante del nucleo operativo e radiomobile, Luogotenente Sergio De Luca, e con tutti le energie che condividevano lo stesso obiettivo, diede una forte “spallata” al Bracconaggio sull’isola con operazioni investigative di alto profilo, mirate e con ottimi risultati; a fine anni novanta fondò la prima Scuola Venatoria sempre sull’Isola d’Ischia nel Comune di Forio d’Ischia insieme all’amico Pasquale Mattera “Malvisiello”.

In conclusione c’è da riconoscere che Galano, con i fatti e risultati, è stato sempre dalla parte dello Stato essendo da sempre un garantista: questo nuovo ruolo di responsabilità non è altro che la conferma dell’impegno e dei sacrifici fatti negli anni.

Al nostro presidente gli auguri di Buon Lavoro

*Componente Direttivo Arci Caccia Ischia