Arch. Kengo Kuma, l’archistar “Ospite Illustre” di Forio

Il Comune di Forio annovera, tra i suoi concittadini, un nuovo “Ospite Illustre”. Parliamo dell’arch. Kengo Kuma, noto archistar di fama mondiale che ha progettato, tra le altre opere, anche lo Stadio Olimpico di Tokyo e che ha donato la particolare Iwakura Musashino al Comune di Forio, opera che impreziosisce il WaterFront che a breve vedrà anche il completamento di una seconda fontana con l’apposizione della riproduzione in bronzo della statua di Giovanni Maltese “Naufragio di Agrippina”.

“Grazie per aver dato modo di portare avanti questo progetto di scambio tra culture. Sono tanti i punti di unione tra le isole del Giappone e l’Isola di Ischia – ha dichiarato l’arch. Kengo Kuma durante la cerimonia di scoprimento della preziosa targa apposta di fianco all’opera d’arte Iwakura Musashino presso il Piazzale C. Colombo – sono entrambe realtà che amano la pietra e questo rappresenta il simbolo della nostra amicizia.”

“L’opera del Maestro Kengo Kuma rappresenta un fiore all’occhiello per il Comune di Forio e per l’intera isola di Ischia, ringrazio l’arch. Kengo Kuma per aver donato al nostro territorio questa meravigliosa opera e per l’amicizia dimostrata” ha aggiunto il Sindaco di Forio, Francesco Del Deo.