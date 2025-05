Aquilotti in volo: Barano brilla tra playoff e coppa

Un fine settimana ricco di emozioni ha acceso l’entusiasmo in casa Barano, dove le formazioni giovanili hanno dato vita a prestazioni di alto livello, mostrando grinta, tecnica e spirito di squadra. Protagoniste sul campo le squadre Under 12, Under 14 regionale e Under 15 élite, tutte impegnate in competizioni importanti.

L’Under 12, categoria 2013, ha preso parte all’Ischia Cup, dimostrando grande determinazione e spirito competitivo. Il gruppo, in costante crescita, si è distinto per l’impegno e la voglia di lottare fino all’ultimo minuto di ogni partita. Un approfondimento sul loro percorso sarà pubblicato prossimamente, per rendere il giusto merito a un gruppo che continua a sorprendere.

Passando alla Under 14 regionale allenata da mister Daniele D’Abundo, i riflettori si sono accesi sul match d’andata dei playoff Silver, giocato contro la Di Roberto, formazione che ha chiuso la stagione regolare al primo posto. La gara, disputata domenica mattina, ha regalato spettacolo e intensità. Dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi, con numerose occasioni per i bianconeri, è stata un’autorete a portare in vantaggio gli avversari. Nonostante ciò, gli aquilotti hanno saputo reagire con carattere, ribaltando il punteggio e chiudendo la prima frazione sul 2 a 1.

Nel secondo tempo, la qualità del gioco espresso è rimasta elevata, ma la direzione di gara ha suscitato più di una perplessità. Due episodi dubbi hanno condizionato l’andamento: un rigore evidente negato ai bianconeri e uno concesso generosamente agli ospiti hanno riportato la gara in parità. I padroni di casa sono riusciti nuovamente a passare in vantaggio, ma un ulteriore rigore assegnato agli ospiti ha fissato il punteggio sul 3 a 3. Al di là delle polemiche arbitrali, va sottolineata la correttezza del match e la qualità espressa da entrambe le squadre, in vista della gara di ritorno che si preannuncia combattuta.

L’Under 15 élite, guidata da mister Marco Pinto, ha invece chiuso con una prestazione da incorniciare la sua ultima partita in casa nella Coppa Campania. Il netto successo per 6 a 0 contro il Belsito è stato il riflesso di una squadra consapevole della propria forza, capace di esprimere un calcio di alto livello, con personalità e determinazione. Questo gruppo continua a crescere, impressionando per la serietà e la costanza negli allenamenti.

Per la qualificazione alle fasi finali, sarà decisiva la differenza reti, visto che i bianconeri osserveranno un turno di riposo nell’ultima giornata del girone.

In sintesi, un fine settimana che ha lasciato il segno, non solo per i risultati, ma soprattutto per la qualità del gioco espresso, lo spirito sportivo e il percorso di crescita che le giovani promesse del Barano stanno affrontando con passione e determinazione.