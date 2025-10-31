Aprea, Capuanello e Provera : «Abbiamo vissuto un inferno di rumori e silenzi,ma non ci arrendiamo»

Dietro la recente sentenza del TAR Campania, che ha imposto al Comune di Ischia di pronunciarsi entro sessanta giorni sulla diffida presentata da tre cittadini, si nasconde una storia che va ben oltre una disputa di vicinato. È il racconto di una battaglia per il diritto al riposo, alla legalità e a un’amministrazione trasparente. Una vicenda che, come spesso accade sull’isola, mette insieme rumori, condoni, carte mai chiuse e il peso dell’indifferenza burocratica.

I protagonisti sono Ciro Aprea, Benedetta Capuanello e Marco Provera, tre residenti di Corso Vittoria Colonna, difesi dall’avvocato Gianpaolo Buono. Le loro abitazioni si trovano nelle immediate vicinanze della Piazzetta dei Pini, cuore pulsante (e rumoroso) della movida estiva ischitana, dove operano i locali “Valentino” e “Ecstasy”, riconducibili alla società Ecstasy S.r.l. dell’imprenditore Marcello Bondavalli.

Da anni, raccontano i ricorrenti, la loro quotidianità estiva è scandita da notti insonni. Le attività danzanti e musicali – si legge nel ricorso – si svolgerebbero «con carattere di abitualità tra la mezzanotte e le cinque del mattino, in violazione delle ordinanze comunali, generando rumori assordanti e intollerabili». Un disturbo costante che, a detta dei residenti, «ha compromesso il riposo notturno e la salute psico-fisica» loro e dei familiari. Un danno, dunque, non solo alla quiete pubblica, ma a un diritto primario tutelato dalla Costituzione: quello alla salute e alla dignità della vita domestica.

Il ricorso però non si limita alla questione acustica. L’indagine documentale condotta dai cittadini, culminata in una istanza di accesso agli atti presentata nell’agosto 2024, ha sollevato interrogativi pesanti sulla legittimità urbanistica del complesso immobiliare di Piazzetta dei Pini. Le carte ottenute dal Comune, infatti, rivelano un intricato mosaico di licenze, condoni e pratiche edilizie: una licenza edilizia n. 84/68, una domanda di condono del 20 giugno 1986 (n. 13350) intestata a Giovanni Basile, due ulteriori istanze di sanatoria del marzo e aprile 1986 riferite alla società Carlo Magno Arredamenti, e una D.I.A. del 2007 per lavori interni e fusione di locali.

A questo si aggiunge un passaggio cruciale: il rilascio, nel aprile 2024, di un’autorizzazione paesaggistica alla Carlo Magno Arredamenti basata – secondo il ricorso – su un presunto silenzio-assenso della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Napoli, in assenza di un parere espresso. Una modalità che i ricorrenti ritengono illegittima, specie in un’area vincolata come quella del centro storico ischitano.

Ma è la relazione tecnica del professor Sebastiano Conte, consulente dei residenti, a dare sostanza alle accuse. Lo studio, depositato nel febbraio 2025, parla di una “trasformazione radicale e illegittima del complesso edilizio”, avvenuta nel tempo attraverso la fusione di più unità immobiliari indipendenti, in un contesto privo – fino agli anni Ottanta – di qualsiasi piano urbanistico comunale. La relazione ricostruisce un quadro preciso: una discoteca nata da una porzione seminterrata di circa 710 metri quadrati e 2.344 metri cubi, che nel tempo sarebbe diventata un ambiente di oltre 730 metri quadrati e 3.100 metri cubi. Un incremento volumetrico “inspiegabile”, ottenuto – secondo la perizia – grazie a chiusure di portici e spazi aperti trasformati in superfici utili, nonostante le pratiche di condono ancora pendenti.

I ricorrenti parlano, senza giri di parole, di un “opus novum”, un edificio completamente diverso da quello originario, realizzato «in aperta violazione del vincolo paesaggistico e delle norme urbanistiche». Per questo, il 24 marzo 2025, hanno inviato al Comune una diffida formale: chiedevano la verifica delle opere edilizie eseguite dalla Ecstasy S.r.l. e il rigetto della domanda di condono edilizio presentata quasi quarant’anni fa da Giovanni Basile.

La diffida è rimasta lettera morta. Nessuna risposta, nessuna presa di posizione, nessun atto. Ed è proprio quel silenzio amministrativo, diventato simbolo di inerzia, ad aver spinto i cittadini davanti al TAR. Nella loro difesa, l’avvocato Buono ha citato principi ormai consolidati: l’obbligo per la pubblica amministrazione di concludere ogni procedimento (articolo 2 della legge 241/1990), il dovere di trasparenza sancito dall’articolo 97 della Costituzione, e il diritto del cittadino confinante a ottenere un riscontro espresso in caso di presunti abusi edilizi.

«Il Comune – scrive il legale – è la prima sentinella del territorio. Non può restare immobile di fronte a segnalazioni precise e documentate. L’inerzia non è una scelta amministrativa, è una violazione del dovere di buona amministrazione».

Il TAR, con la sentenza firmata dal presidente Santino Scudeller e dalla relatrice Mara Spatuzzi, ha dato ragione ai cittadini, riconoscendo la loro legittimazione e l’interesse concreto ad agire. Ha ordinato al Comune di Ischia di pronunciarsi entro sessanta giorni e, in caso di ulteriore ritardo, ha nominato un commissario ad acta della Città Metropolitana di Napoli.

La decisione, al di là del caso singolo, segna un precedente pesante per la gestione dei controlli edilizi e delle autorizzazioni nell’isola. Perché se la movida ischitana continua a vivere tra musica e luci, questa vicenda dimostra che c’è un’altra parte di Ischia – più silenziosa, più ostinata – che chiede solo una cosa semplice: il rispetto delle regole. E, questa volta, il silenzio del Comune non basta più.