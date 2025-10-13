Approvato il Piano di Ricostruzione dell’isola d’Ischia: la Regione chiude il percorso iniziato nel 2018

La Regione Campania ha approvato in via definitiva il Piano di Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, l’atteso documento urbanistico che regolerà la riparazione, la riqualificazione e la rinascita dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi franosi del 26 novembre 2022.

Il provvedimento, contenuto nel decreto presidenziale n. 256 del 6 ottobre 2025, è stato firmato dal presidente Vincenzo De Luca, su proposta dell’assessore all’urbanistica Bruno Discepolo e del direttore generale Alberto Romeo Gentile, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 13 ottobre.

Il Piano, elaborato dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio, chiude un percorso durato sette anni, avviato dopo il sisma del 2017 e reso più complesso dai successivi eventi calamitosi che hanno devastato Casamicciola nel 2022. È il risultato di una lunga serie di passaggi istituzionali e tecnici: conferenze di pianificazione, pareri di enti sovraordinati, aggiornamenti idrogeologici e centinaia di osservazioni provenienti da cittadini, professionisti e amministrazioni locali.

Il documento approvato recepisce le disposizioni del decreto-legge n. 109 del 2018, che ha affidato alla Regione Campania la competenza per la ricostruzione dell’isola, e integra i contenuti del Piano degli interventi urgenti redatto dal Commissario straordinario, in attuazione del decreto-legge n. 186 del 2022. L’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, con il decreto segretariale n. 426 del 21 maggio 2024, aveva già aggiornato il Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’isola, strumento indispensabile per definire le aree a rischio e pianificare in sicurezza le nuove opere pubbliche.

Dopo anni di conferenze di servizi, osservazioni e aggiornamenti tecnici, arriva l’approvazione ufficiale del documento che guiderà la rinascita urbanistica e ambientale dell’isola. Il Piano avrà anche valore paesaggistico e urbanistico.

Il percorso di approvazione del PdRI (Piano di Ricostruzione dell’isola d’Ischia) ha attraversato più fasi. Dopo una prima adozione della Giunta regionale nel luglio 2024, la proposta è stata sottoposta alla Conferenza di Servizi di Pianificazione, composta da Regione, Commissario Straordinario, Ministero della Cultura, Protezione Civile, Città Metropolitana di Napoli e sindaci dei tre Comuni interessati. Durante la fase di consultazione, aperta anche ai cittadini, sono state presentate 539 osservazioni, valutate nel corso dell’estate 2025.

Con il decreto dirigenziale n. 13 del 26 settembre 2025, la Direzione Generale per il Governo del Territorio ha approvato la versione definitiva del Piano, poi recepita dal decreto presidenziale firmato da De Luca.

Il documento, oltre a disciplinare la ricostruzione e la delocalizzazione degli edifici danneggiati, ha valore di piano paesaggistico per i territori coinvolti, come previsto dal Codice dei Beni Culturali, e funge da quadro di riferimento per tutti i successivi interventi pubblici e privati.

In sostanza, il PdRI rappresenta la cornice normativa e urbanistica entro cui verranno programmati i lavori di ricostruzione, di riqualificazione e di mitigazione del rischio idrogeologico, con l’obiettivo di restituire ai tre Comuni una struttura territoriale più sicura, ordinata e coerente con la tutela ambientale.

Il decreto dispone inoltre la trasmissione del provvedimento agli uffici competenti, ai Comuni e al BURC, oltre alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale regionale.

Con questo atto, si chiude formalmente una delle fasi più delicate del processo post-sisma: Ischia ha finalmente un Piano di Ricostruzione approvato e operativo, strumento indispensabile per passare dalla gestione dell’emergenza alla pianificazione concreta della rinascita.