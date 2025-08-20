Approvati gli ammessi e nominata la commissione. Serrara, a settembre i concorsi al Settore Finanziario

Procede speditamente l’iter dei due concorsi indetti dal Comune di Serrara Fontana per colmare le lacune nell’organico del III Settore Economico Finanziario, in particolare dopo il pensionamento della responsabile rag. Lucia Cenatiempo.

Queste assunzioni erano già previste nel piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2025/2027 approvato a gennaio dalla Giunta e nel P.I.A.P. approvato ad aprile.

I due concorsi pubblici per titoli ed esami sono stati indetti dal segretario generale dott.ssa Maria Carmela Belluomo con le determine del 10 luglio.

Il primo è finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale del profilo professionale di istruttore direttivo Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (Ex Cat. D/1).

La dott.ssa Belluomo ha quindi provveduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi, che sono sei, su altrettante istanze regolarmente presentate, e alla nomina della commissione giudicatrice, così composta: presidente lo stesso segretario; il dott. Rosario Poliso e il dott. Pietro Paolo Mauro componenti esterni esperti; la dott.ssa Palma Iacono, funzionario del Comune, segretaria.

Il secondo concorso è invece volto alla copertura di un posto a tempo parziale ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore dei servizi amministrativi contabili, area degli istruttori (ex Cat. C), da assegnare sempre al III Settore Economico Finanziario.

Qui i candidati che hanno presentato regolare istanza e ammessi sono 39. La commissione nominata ha la medesima composizione che per l’altro concorso.

Sempre il segretario generale e presidente delle commissioni ha pubblicato il calendario di svolgimento delle prove scritte.

Per il concorso volto all’assunzione del funzionario EQ ex Cat. D le prove scritte si terranno il 9 settembre con inizio alle ore 11.30, presso la sede del Polifunzionale in Piazza Arturo Trofa a Fontana. La seconda prova scritta teorico pratica si terrà nello stesso plesso a seguire, indicativamente intorno alle ore 14.00.

Per quanto riguarda invece il concorso per l’assunzione dell’istruttore contabile ex Cat. C, le prove scritte si terranno sempre al Polifunzionale, il 10 settembre con inizio alle ore 10.00. La seconda prova scritta teorico pratica si terrà nello stesso plesso a seguire, indicativamente intorno alle ore 12.00.

Si avvertono i candidati che, in entrambi i casi, la mancata presentazione alle prove equivale a rinuncia alla partecipazione.

ALLA “TM CONSLULTING” LA GESTIONE DELLE PROVE

Alla luce della fissazione del calendario e per il miglior espletamento delle procedure, la responsabile del I Settore Amministrativo Cristina Palma Poerio Iacono ha provveduto ad affidare la gestione delle prove concorsuali.

Il bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sul portale di reclutamento InPA, specificava che «le prove saranno svolte nel rispetto della normativa vigente utilizzando apparecchiature informatiche/ digitali. A tal fine l’Ente potrà avvalersi di società specializzate in materia».

La Poerio Iacono, in qualità di rup, ha proceduto con affidamento diretto a ditta esterna specializzata, richiedendo un preventivo alla società “Tm Consulting” di Frosinone, che ha offerto un importo di 4.392 euro Iva compresa, «comprendente la gestione delle prove concorsuali, consistenti in una prova scritta a quiz e una prova pratica con notebook per ogni singola procedura concorsuale». Il costo per ogni singolo concorso ammonta a 1.800 euro oltre Iva. Tutto è pronto per lo svolgimento delle prove, non resta che attendere settembre per conoscere i nomi dei vincitori dei due concorsi.