Appello “vincente” per Stani Verde. Del Deo va ko!

Sorride. Stani Verde incassa un’importante vittoria contro Francesco Del Deo e l’amministrazione di Forio che aveva provato a mettere in discussione la sua elezione. Un sgambetto polito che caratterizza un certo modo di fare politico: quello dei perdenti.

Il dispositivo che rigetta l’appello del cittadino “Michele Calise” è tutto da leggere: “La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Calise Michele avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 8114/2018 emessa dal Tribunale di Napoli, in data 19.12.2018, nei confronti di Verde Stanislao, ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così decide: Rigetta l’appello e per l’effetto, conferma l’ordinanza impugnata salvo

la correzione dell’errore materiale di seguito indicato; Corregge il secondo capo del dispositivo, aggiungendo dopo l’ultimo inciso “se dovute”, l’indicazione “con attribuzione all’avv. Giuseppe Di Meglio, dichiaratosi anticipatario”, e soprattutto: “Condanna Calise Michele al pagamento delle spese di lite in favore di Verde Stanislao che liquida in € 4.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario”

Una sentenza civile che ha un valore politico di ben più ampio spesso. La politica di Forio, infatti, aveva provato a deligittimare il consigliere comunale in merito ad un contenzioso che era stato, comunque, saldato.

Al netto del processo (che tratteremo nel dettaglio in un altro articolo, ndr), va sottolineato che l’aspetto politico di questa vicenda è quello che conta in maniera più evidente. L’attacco di far decadere Stani Verde per via giudiziaria è fallito. Una sconfitta che deve “bruciare” parecchio agli inquilini dell’ex Green Flash