Appello di Papa Francesco ai Governanti cristiani “Impegnatevi per la pace”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco all’Angelus è tornato sui tanti conflitti che devastano il mondo ribadendo il suo “no alla guerra, che distrugge, distrugge tutto, distrugge la vita e induce a disprezzarla. E non dimentichiamo che sempre la guerra è una sconfitta”. Poi, ha rinnovato l’appello, “specialmente ai Governanti di fede cristiana, affinchè si metta il massimo impegno nei negoziati per porre fine a tutti i conflitti in corso. Preghiamo per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Nord Kiwu”.

Il pontefice, ricordando che oggi “in Italia si celebra la Giornata della vita”, ha incoraggiato “le giovani coppie a non avere timore di mettere al mondo dei figli”.

Infine, ha ricordato che domani in Vaticano si terrà il Summit internazionale sui diritti dei bambini, intitolato “Amiamoli e proteggiamoli”, “che ho avuto la gioia di promuovere e al quale parteciperò – ha sottolineato -. E’ una occasione unica per portare al centro dell’attenzione del mondo le questioni più urgenti che riguardano la vita dei piccoli. Vi invito a unirvi nella preghiera per la sua buona riuscita”.

