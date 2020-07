Appello al Prefetto, urge un piano condiviso per la movida. Basta notti di caos e schiamazzi

Gaetano Di Meglio | Caro Prefetto Valentini, chi le scrive non ha una fascia da strumentalizzare come fa il Sindaco di Ischia (che lei ben conosce) o che tiene a impolverarsi come fa quello di Casamicciola (che lei ben conosce) o che usa solo a San Vito e altre occasioni come il sindaco di Forio (che lei ben conosce), ma un cittadino dell’isola, che aspira al comune unico e che si deprime a dover raccontare, con cadenza settimanale, cose che invece potremmo anche evitare.

Come ben sa, la questione della movida ad Ischia, soprattutto nei due mesi caldi di luglio e agosto sono un problema sempre. O meglio, sono un problema da sempre. E, negli anni, quando ci dicevano che c’erano quelli bravi a governare l’isola, di fatto, non si è mai mossa un dito per risolvere il problema con una soluzione di sistema.

Un po’ la crisi, un po’ il covid, caro Prefetto, ormai la movida a Ischia si è ridotta a pochissima zone: d’estate abbiamo la Riva Destra ad Ischia, la zona Piazzetta dei Pini, la zona di Perrone a Casamicciola. D’estate si aggiungono (ma senza gli stessi effetti) il Lungomare di Forio e la spiaggia di Citara. Per il resto, caro Prefetto, il resto è calma piatta.

Fino ad oggi e la colpa non è certamente delle forze dell’ordine siamo spettatori di singole iniziative di controllo.

Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, fanno un lavoro. Posti di blocco (alcuni anche invasivi nel passato), controlli e azioni ad “alta visibilità” hanno portato diversi buoni risultati.

Però, caro Prefetto, fino a quando non affrontiamo, la questione come un’unica grana da risolvere non ce ne usciamo.

Se avessi la lascia di cui in apertura (purtroppo a non averla!), le avrei già chiesto, in passato, di coordinare un’azione tra le forze dell’ordine affinchè si potessero gestire e coordinare meglio le azioni.

Il lavoro che fanno i nostri carabinieri, finanzieri e poliziotti è enorme, però, senza una regia e senza una visione chiara del paese che si vuole (e questo la dovrebbero avere quelli con la fascia) diventano sforzi singoli e non risolvono il problema.

In un’altra parte del giornale, caro Prefetto, raccontiamo il report dei controlli che ha effettuato la Polizia di Stato nel week-end. Un report che lascia ben sperare. Controlli e sicurezza vengono gestiti e garantiti anche da una presenza maggiore e costante delle forze dell’ordine. Però, se la dottoressa Ferrara può essere contenta dei risultati raggiunti nella notte tra sabato e domenica a Ischia, purtroppo, l’isola deve fare i conti con il disastro di Casamicciola.

Caro Prefetto, scrivo a Lei, quale uomo dello Stato più vicino perché è evidente che i sindaci hanno fallito nel loro ruolo e nel loro compito (immagino Lei lo sappia meglio di me, dopo i fatti famosi di febbraio).

Serve un piano costante e unitario.

Venerdì sera, in un accorsato locale della Riva Destra, ad un certo punto della serata, un lui e una lei, commensali dello stesso tavolo hanno deciso di animare la serata. Grida, schiamazzi, bicchieri rotti e qualche ceffone bipartisan hanno rovinato l’atmosfera e la quiete della zona. Il dialogo animato, chiamiamolo così, è proseguito in strada e fino a Piazza Antica Reggia.

Sabato sera, mentre sulla Riva e in Piazzetta andava tutto liscio, a Perrone si è vissuto la solita carica degli adolescenti. Uno stormo di giovani indisciplinati che hanno dapprima bloccato il traffico e poi reso il resto della notte un inferno a tutta la zona fino al porto di Casamicciola.

Come lei ben sa, caro Prefetto, in quella zona insiste un locale notturno molto gettonato e ieri sera, grazie alla collaborazione preziosa di Carabinieri e Finanzieri, la notte è proseguita con il minimo della decenza, ovvero senza mazzate.

Ora, considerati che i posti caldi della nostra movida sono questi tre (la domenica a Citara, oltre a qualche decibel fuori orario e qualche assembramento un po’ osè, va tutto liscio, al pari del giovedì foriano), caro Prefetto, Lei pensa che riusciamo ad organizzare un piano coordinato che garantisca sicurezza a tutti. Davvero non credo sia difficile. Davvero non credo che al netto della collaborazione istituzionale che esiste tra i vari corpi dello stato (anche delle forze dell’Ordine) non si riesca a garantire un controllo per questi 30 giorni.

E, caro Prefetto, mi creda come un figlio, il Covid è completamente estraneo a tutte queste vicende. E’ una storia, la stessa storia di sempre. Che va avanti da anni e che nessuno, purtroppo, ha voluto mai affrontare con un’azione di sistema.

Sono convinto che lo Stato possa dimostrare di essere presente.

Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza sono già al lavoro e fanno tantissimo, manca, però, quella visione politica, sociale e civile che dovrebbero avere quelli con la fascia ma, Caro Prefetto, non starò qui a rubarle altro tempo inutile.

Sperando che queste parole non cadano nel vuoto, caro Prefetto, le vorrei solo aggiungere che domenica mattina, alle 7.00, il piazzale Trieste e Trento diventa un porcile. Un ammasso di giovani messi ko dalla musica, dall’alcool e dai balordi appena terminati. Ma non stanchi, continuano a chiamarsi come se fosse l’ultima volta che si vedono, gridano come se dovessero scampare da un pericolo di morte.

Caro Prefetto, abbiamo bisogno di un piano unitario per la movida. Ci aiuti lei.