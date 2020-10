Appaltopoli sismica: il Comando Vigili pagato con i soldi dell’Emergenza. La somma urgenza è …solo urgenza a Casamicciola

Ida Trofa | Parliamo ancora delle somme urgenze post sisma 2017. A Casamicciola, dopo oltre 3 anni e varie forzature commissariali nel caso sisma e appalti, arriva l’approvazione verbali di gara – aggiudicazione definitiva per i Lavori di “Completamento interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’immobile sito in Casamicciola Terme alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando Vigili del Comune di Casamicciola Terme, di via Castanito e di via Piccola Sentinella”. Un intervento finanziato dall’Emergenza e dal commissario Grimaldi per Euro 476.784,00; mai pagato dallo stesso per vizi, omissioni e forzature. Ma ora ci ha pensato il capo dell’UTC, Baldino, e un sempre più insofferente Commissario Schilardi a liquidare e mandare avanti la questione.

Baldino approva i verbali di gara dei giorni 08-09-21/09/2020 dai quali si evince che i lavori “Completamento interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’immobile sito in Casamicciola Terme alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando Vigili del Comune di Casamicciola Terme, di via Castanito e di via Piccola Sentinella” sono stati affidati provvisoriamente alla R.T.I. Etra Costruzioni Srl / Impresa Maglio Ettore che ha offerto un ribasso del 5,10% sull’importo a base di gara e pertanto per un importo contrattuale di euro 281.967,29. Inoltre Baldino decide di aggiudicare definitivamente i lavori alla alla R.T.I. Etra Costruzioni Srl / Impresa Maglio Ettore, per un importo contrattuale di euro 281.967, oltre IVA come per legge. Tutto dopo aver avviato la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi del combinato disposto di cui art. 36, comma 2, lettera c), art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed art. 1, comma 2, lettera b) del decreto semplificazioni, dei lavori “Completamento interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’immobile sito.

Procedura espletata in via telematica con utilizzo della piattaforma di E- Procurement dell’Asmecomm, con invito rivolto ad almeno Cinque Operatori Economici i cui nominativi non sono mai stato resi pubblici. Cosi la Somma urgenza “truffaldina“ si fa urgenza “birichina“. Riprendono cosi gli affari terremotati. Quelli bloccati da Grimaldi e rianimati da Schilardi. Altro che semplificazione burocratica.

Un po’ di passaggi burocratici

Atteso che con relazione conclusiva di cui all’art. 1, comma 1, dell’O.C.D.P.C. dell’11/04/2019 n. 587 presentata dal commissario delegato per l’emergenza, arch Giuseppe Grimaldi, per il periodo 29 agosto 2017 – 21 febbraio 2019 veniva trasferita sulla Contabilità speciale del Commissario straordinario la somma di Euro 19.654.268,11; Considerato che nella suddetta relazione nell’elenco Interventi B – Interventi in termini di somma urgenza inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico è compreso l’intervento de quo finanziato per Euro 476.784,00. Nelal suddetta relazione Grimaldi però eccepisce molte irregolarità sulle pratiche comunali!

Considerato che nella suddetta relazione per l’intervento in questione è riportato che la documentazione trasmessa dal Comune, fino a tutto il 21.02.2019, ed in particolare quella di cui alle note di questo Comune prot. n.1373 del 18/01/2018 e n. 4684 del 28/02/2018, ha evidenziato discrasie tra gli atti redatti e carenze documentali per cui all’epoca non è stato possibile liquidare alcuna spesa sostenuta da questo soggetto attuatore/Comune di Casamicciola Terme.

Il Comune per superare tale ostacolo, lasciato dall’ex commissario silurato, ha trasmesso al nuovo Commissario Straordinario Calo Schilardi le seguenti note: nn. 1373/2018, 4684/2018, 9761/2019 e 15254/2019 contenenti la documentazione ai fini del riconoscimento e della liquidazione del contributo finanziario in base al quadro economico con importo totale complessivo pari ad Euro 476.784,00. Inoltre Dato il Comune ha riscontrato con nota prot. n. 15254 del 17/12/2019, la nota prot. n. 2716 del 11/10/2019 pervenuta dal Commissario Straordinario con la quale veniva fatta una richiesta di documentazione integrativa al fine del completamento dell’istruttoria.

Con Decreto n. 485 Prot. 4267/CS/Ischia del 26/03/2020 del Commissario Straordinario ad oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. i-bis). Lavori di Somma Urgenza per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’immobile sito alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando Vigili di Casamicciola Terme, di Via Castanito e di Via Piccola Sentinella, nell’Isola d’Ischia. Intervento elenco “B” cod. 01/SU/10 – CIG 7341720301 per Euro 86.078,16.

Con Decreto n. 486 Prot. 4270/CS/Ischia del 27/03/2020 del Commissario Straordinario ad oggetto: D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. i-bis). Lavori di Somma Urgenza per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’immobile sito alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando Vigili di Casamicciola Terme, di Via Castanito e di Via Piccola Sentinella, nell’Isola d’Ischia. Intervento elenco “B” cod. 01/SU/10 – CIG 7341720301 – Erogazione spese tecniche per Euro 7.527,45.

Con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 704 del 16/12/2019 veniva approvato il quadro economico finale di spesa relativo ai “Lavori di somma urgenza per interventi di ripristino e messa in sicurezza dell’immobile sito in Casamicciola Terme alla Piazza delle Scuole utilizzato dal Comando Vigili del Comune di Casamicciola Terme, di via Castanito e di via Piccola Sentinella a seguito degli eventi sismici del 21/08/2017” per € 476.784,00.

L’Amministrazione chiedeva al Commissario Straordinario per la ricostruzione l’autorizzazione ad utilizzare le economie del quadro economico finale di spesa, pari ad euro 373.672,05, per il completamento degli interventi non realizzati, finalizzati a recuperare la funzionalità dell’opera, considerando gli stessi come

“lavori di urgenza”.

La nota schilardi che dice: “Basta, procedete!”

La nota prot. n. 2859/CS/Ischia del 24/10/2019 Commissario Straordinario che recita: “.. Pertanto, come già ampiamente spiegato per le vie brevi, il prosieguo del procedimento per la sistemazione ed il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, già oggetto del finanziamento emergenziale in parola, potrà avvenire utilizzando le risorse residue emergenziali dell’intervento cod. 01/SU/10 attraverso una nuova procedura di appalto che, visto il notevole lasso di tempo trascorso, non potrà in alcun modo attuarsi attraverso procedure di somma urgenza, ma dovrà seguire le ordinarie procedure previste dal Codice dei Contratti D. Lgs n. 50/2016, utilizzando se del caso le procedure accelerate ivi previste…….”.