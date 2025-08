Appalto sacro, conto profano: tredici anni per incassare i lavori a Santa Restituta

Il calvario di un costruttore: una storia di appalti, restauri e mancati pagamenti

Mentre le istituzioni celebrano con toni trionfali l’avvio del nuovo progetto che promette di ridare splendore al Museo di Santa Restituta, alla piazza centrale e persino al municipio di Lacco Ameno, la Basilica dedicata alla santa venuta dall’Africa torna al centro dell’attenzione pubblica.

Ma non per ragioni culturali o spirituali. A riportarla sotto i riflettori è, ancora una volta, una vicenda giudiziaria che da tredici anni oppone il luogo sacro a un’impresa edile locale: un intreccio di appalti, restauri completati e fatture rimaste inevase, che oggi si traduce in un atto di precetto da oltre 44mila euro, preludio all’esecuzione forzata. Una storia amara che contrasta con le promesse di rinascita e che pone interrogativi sull’etica nella gestione del patrimonio ecclesiastico.

Tredici anni. Tanto è durato, fino ad oggi 1° agosto 2025, il percorso tormentato di un’impresa edile ischitana che, dal lontano 2012, cerca di ottenere quanto ritiene lecito per i lavori effettuati all’interno della Basilica di Santa Restituta, nel cuore di Lacco Ameno. Una parabola che inizia con entusiasmo, nel segno del restauro di uno dei simboli della fede isolana, e si conclude in tribunale, tra decreti ingiuntivi, precetti e minacce di esecuzione forzata.

Tutto prende corpo nel 2012, quando si avviano i primi contatti per l’affidamento dei lavori di recupero e adeguamento funzionale del santuario. La progettazione, la richiesta delle autorizzazioni, l’attesa delle autorizzazioni paesaggistiche e dei nulla osta ministeriali — elementi che in ambito ecclesiastico si muovono spesso con lentezza — si susseguono per anni. Il contratto formale tra l’impresa costruttrice e la Basilica viene finalmente siglato il 4 luglio 2016. È un accordo che prevede un intervento articolato, dal restauro conservativo al risanamento delle strutture lignee, con un importo complessivo di oltre 476.000 euro più oneri accessori. L’appalto viene esteso con una seconda scrittura l’11 luglio 2017, ampliando le lavorazioni.

I lavori, a detta dell’impresa, vengono eseguiti con scrupolo e conclusi secondo i criteri di regolare esecuzione, tanto che la documentazione allegata al procedimento include anche il certificato finale. Tuttavia, una volta spente le luci del cantiere, iniziano le ombre. Le fatture emesse — tra cui una del 2018 da 7.892 euro e una, ben più corposa, del maggio 2023 da 164.000 euro oltre IVA — restano in gran parte insolute. Solo un pagamento da 10.000 euro giunge nel giugno 2023, a distanza di anni dalla conclusione delle opere.

Nel luglio dello stesso anno, l’impresa decide di agire legalmente e si rivolge al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.

Il 28 agosto 2023 viene emesso il decreto ingiuntivo n. 98/2023, che ingiunge alla Basilica il pagamento di 178.292 euro, oltre interessi e spese legali. Un provvedimento che resterà non opposto, assumendo dunque piena efficacia esecutiva.

Nel tentativo di evitare l’azione coattiva, il 11 settembre 2023 le parti sottoscrivono una scrittura privata di transazione: la Basilica si impegna a pagare un importo ridotto a 170.000 euro, da versare in due tranche. La prima, da 150.000 euro, viene effettivamente versata. Ma la seconda, da 20.000 euro con scadenza al 28 febbraio 2024, rimane inevasa. Nonostante le rassicurazioni, le promesse e le diffide formali, l’impresa non riceve quanto pattuito.

Il 18 aprile 2024 parte una nuova diffida, inviata al Rettore della Basilica e al Vescovo della Diocesi di Ischia. Nessuna risposta. Così, il 25 marzo 2025, a oltre un anno dalla scadenza dell’ultima rata, l’impresa notifica l’atto di precetto, l’anticamera dell’esecuzione forzata. L’importo richiesto lievita: si chiedono 44.648,54 euro, somma che include il capitale residuo di 28.292 euro, gli interessi moratori (8.155,03 euro fino a novembre 2023, altri 4.692,95 euro fino a marzo 2025), oltre agli onorari e alle spese vive della procedura.

Il contenzioso, che ha avuto origine formale nel 2016 ma affonda le sue radici nei primi contatti del 2012, si trascina da 13 anni. È una durata che segna una distanza inaccettabile tra la conclusione delle opere e il saldo delle spettanze. Un’aritmetica della pazienza che mostra quanto possa essere difficile, persino nel cuore di una piccola comunità insulare, ottenere giustizia in tempi congrui. E che getta una luce impietosa su dinamiche che dovrebbero rimanere estranee a chi opera in nome della fede e della responsabilità patrimoniale.

Il costruttore, stremato e in credito, attende ancora di chiudere i conti. Ma per ora, a tredici anni dall’inizio del suo “calvario”, resta solo un lungo rosario di atti, firme, notifiche e cifre non versate.