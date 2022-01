Appalti & Sentimento. Giacomo Pascale e le secche di febbraio, La nuova stagione politica del Barone

Ida Trofa | Per le tribù politiche locali il voto alla Città Metropolitana è l’occasione per tuffarsi (riconoscersi sarebbe troppo anche per noi comuni isolani) in un comune interesse provinciale, riuscendo a rivolgersi all’intera comunità degli elettori partenopei.

Che la politica, non solo ischitana, sia affollata da tribù, lo descrive il panorama di Lacco Ameno frutto delle politiche decennali votate alla distruzione di ogni pensiero davvero libero e valoriale in favore dell’interesse, del posto fisso e delle ruberie fini a se stesse.

Il voto del 2020 ci ha messo poco o nulla a svelare il depauperamento di ogni possibile bacino di salvezza per la democrazia, rivelando come quel voto sia coinciso con una fase di estremo indebolimento delle forze tradizionali (il feudatario padrone indiscusso del Fungo) e all’affermazione di forze che dovevano essere di protesta. Una protesa condotta al grido di “libertà libertà” che si è rivelata, invece, null’altro che la brutta copia del passato.

La peggiore rappresentazione di quelle forze avversate. La macchietta del feudatario.

Giacomo Pascale, vertice ultimo di questa involuzione, ha vissuto nella sua lunghissima carriera una moltitudine di trasformazioni, con il risultato di avere, oggi, un’amministrazione che non c’è. Un gruppo eterogeneo che dire misto, non si può. Un gruppo che non è mai stato tale e che pure si era incamminato lungo il sentiero della vittoria con un seguito animato solo dalla rivalsa contro Domenico De Siano e le sue fortune. Il più numeroso di sempre. Ora almeno la metà degli eletti nel Faro del Pascale 2.0 è una mina vagante, schegge impazzite in uscita dalla Torre di Santa Restituta e nessuno dei maggiorenti pascaliani può dirsi sicuro di controllare, al di là di ogni ragionevole dubbio, i compagni di scranno.

La crisi di maggioranza è evidente e la lotta intestina tra vecchie leve e baby candidati sta mettendo in crisi soprattutto i primi persuasi di poter intaccare e perdere il cospicuo bacino voti messo su in anni di sacrifico e politica da maggiordomo del popolo. Ora che bisognava raccogliere, in soldoni, i frutti, i capricci dei piccoli del “Barone” generano mostri.

I questi giorni la spaccatura dei quattro si allarga. Tutti vogliono un posto in prima fila e in giunta. Ve lo abbiamo raccontato già. Ciro Calise, Giovan Giuseppe Zavota, Giacinto Calise e Piero Monti da una parte, Leonardo Mennella e tutti gli altri dall’altra.

Pascale che sta nel mezzo, però, non sembra preoccuparsi troppo per gli altri quanto piuttosto di sé stesso e del suo futuro.

La compagna social che solletica l’ego ma non riempie le tasche a dispetto di un lauto appalto

La campagna social che svela gli appetiti e solletica i litigi è più che un indizio in tal senso. Negli ultimi mesi, infatti, ai più attenti non è sfuggito la solidarietà del sindaco Pascale a diversi sindaci di diversi comuni dell’hinterland napoletano. Con diversi post ad effetto e con il suo savoir-faire, Pascale ha inanellato solidi contatti.

Il Barone lacchese ha espresso complimenti e apprezzamenti, in particolare, a quei sindaci che hanno mostrato possibilità di voto, apprezzamento e, con l’aiutino giusto, possibile sostegno alla sua candidatura metropolitana.

Sindaci che dovrebbero votarlo per scalare la classifica della fu provincia hanno fatto incetta di like e cuoricini. In questo Giacomo è un maestro.

Ma, si sa, i post non riempiono le tasche. Gli appalti del terremoto si.

L’appalto sull’istituto che scotta

Radio Piazza Santa Restituta appare con un palinsesto più ricco del solito in queste settimane. Anzi, in questo caldissimo gennaio politico che anticipa le secche di febbraio, sta trasmettendo più di un programma interessante. Si narra a tal proposito che Giacomo Pascale, proprio per far decollare la sua elezione a fine febbraio, abbia favorito l’appalto dei lavori post sisma al Principe di Piemonte ad una ditta di Volla, vicina a quella politica, in danno di una lacchese gradita ai suoi vecchi supporter.

Ovviamente la gara è legittima e noi riportiamo solo quelli che sono gli spifferi della vulgata. Noi non abbiamo nessun motivo di mettere in discussione l’operato degli uffici e della stazione appaltante, ma seguiamo quelle che sono le impressioni politiche e le loro applicazioni sulla vita di tutti i giorni dei cittadini di Lacco Ameno.

A far deflagrare lo scontro dei pascaliani e la volontà di ripristinare gli equilibri di Giunta, sarebbe stato proprio il “lavoretto” all’istituto scolastico con una contestatissima determina di affidamento in favore dei volessi e i cui magheggi avrebbero fatto fuori i volponi della vecchia guardia.

Magheggi che scompiglierebbero i piani dell’entourage dei “fratelli terremotati” ma di cui Pascale gioverebbe oltre i confini territoriali e non solo.

Trame di cui sarebbe parte essenziale il buon lavoro dell’ex dipendente comunale Dino Taliercio e dunque il congiunto assessore e vicesindaco, l’assessore Carla Tufano.

Da qui le richieste e le liti per ottenere il rimpasto, i “terzi” tempo, la restaurazione in giunta di Zavota come vicesindaco con tanto di deleghe ad hoc. Per finalizzare il reintegro servirebbe, semplicemente, la testa di Leonardo Mennella ritenuto pomo della discordai e asse nelle ruote del, fin qui, ben oliato sistema degli appalti a senso unico.

Il Barone tra appalti e sentimento

Appalti e sentimento, sono la nuova stagione del Barone. L’uomo che ha fatto del trasporto e dell’emozione una questione politica ora fa i conti con chi, invece, fa degli appalti una questione politica. Al centro lui, il politico con la sciarpa, la nobiltà e vizietto dell’orazione. Dall’altra, invece, il “Can Yaman” di Cava Scialicco al Fango. Petto muscoloso, barca a mare, Maggiolone e una “seconda” da piazzare. Non parliamo della marcia in auto ma dei recenti concorsi comunali. Zavota parla poco (in tanti anni di politica non si è mai distinto per un suo eclatante intervento pubblico) ma divide molto.

Con lui, altri “muti” che lasciano intendere quale sia il sentimento oltre l’ostacolo dei baby Pascale. Giacinto Calise, Pierone Monti e il “Barbiere” Ciro Calise: sentimento poco, capacità di interlocuzione e dialogo poco, ma sensibilità all’appalto e alla captazione del voto utile molto, molto sviluppata e se è il fratello o se è l’amico della villa, poco cambia. Dall’altra parte ancora i piccoli piranha rumorosi, i pescetti famelici che vogliono crescere e crescere bene in questo acquitrino putrido e interessato appantanatosi intorno al Fungo. Loro parlano e rosicano, rosicano e parlano persino a voce alta. Tutti pretendono un posto al sole e la quota fissa che le manovre di Giunta garantiscono a dovere. E fin qui la quota fissa era tutta stretta intorno al rosa essenziale per legge, quella del vicesindaco Tufano. Ora che la Tufano è in bilico, ai baby Pascale, l’incarico di prestigio, il ruolo e la short list non bastano più. Intelligenti pauca!