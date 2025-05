Appalti a Ischia, Barano e Forio, sospesa l’interdittiva antimafia alle ditte “Eurosaf” e “Bomar”

Nel complesso e delicato settore degli appalti pubblici più di un Comune isolano si è trovato a dover affrontare un problema non da poco, che ha bloccato diversi lavori e che ancora rischia di creare conseguenze. Ad appalti affidati e lavori iniziati, infatti, per più di un’impresa è arrivata dalla Prefettura di Napoli l’interdittiva antimafia.

Nel primo caso si tratta della “Eurosaf”, che sta gestendo importanti appalti nei comuni di Ischia e Barano e il cui provvedimento prefettizio è datato dicembre 2024 e ha scatenato ovviamente una reazione a catena, con la sospensione dei lavori. Sta di fatto che a seguito del ricorso dell’impresa napoletana di recente il Tar ha sospeso l’interdittiva e dunque anche i conseguenti provvedimenti adottati dai due Comuni isolani.

A Ischia la “Eurosaf” si è aggiudicata due appalti al plesso scolastico “Gianni Rodari”, ad iniziare da quello principale con demolizione e ricostruzione con ampliamento in qualità di capogruppo mandataria dell’Ati per l’importo contrattuale di 1.982.961,74 euro. Ancora prima della conclusione di questo intervento, il Comune le ha appaltato anche quello “minore” alle aree esterne, per un importo contrattuale di 146.166,82 euro. Così come le sono stati affidati i lavori fognari del primo lotto a Campagnano, per 251.033,40 euro.

Il Comune di Barano, invece, ha affidato la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza dei costoni latistanti l’ex alveo Cava Cappella a Buonopane. Appalto da 583.490,97 euro.

In forza della ordinanza della Prima Sezione del Tar, questi lavori prontamente sospesi possono riprendere.

Ma l’impresa napoletana si è aggiudicata appalti anche ben più consistenti in terraferma: a Salerno, Nola, Ercolano, Torre del Greco; nonché dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Con il ricorso integrato da motivi aggiunti la “Eurosaf” ha chiesto l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del provvedimento della Prefettura di Napoli del 16.12.2024, con il quale è stato ritenuto che a suo carico «sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi, previsti dagli articoli 84 e 91 del Codice Antimafia».

Con i motivi aggiunti presentati a gennaio ha invece impugnato il provvedimento del Ministero dell’Interno del 10.1.2025 di diniego dell’iscrizione della società nell’Anagrafe antimafia degli esecutori e i provvedimenti di sospensione adottati dai Comuni e altri soggetti appaltanti. Anzi, in alcuni casi era stata già decisa la risoluzione del contratto.

GLI APPALTI ALLA “EUROSAF”

Per quanto riguarda la nostra isola, è stato richiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Barano del 8.1.2025, con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori dell’appalto per i lavori di messa in sicurezza dei costoni latistanti l’ex Alveo Cava Cappella. L’Ente si è costituito in giudizio difeso dall’avv. Concetta Florio.

Oggetto di impugnativa, come detto, anche i provvedimenti del Comune d’Ischia «del 3.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nell’ambito dell’appalto per la realizzazione delle opere di riqualificazione e ammodernamento degli spazi esterni destinati allo sport presso l’Istituto Rodari in Ischia»; «del 3.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nell’ambito dell’appalto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione ambientale e recupero manufatti fatiscenti ed ampliamento plesso scolastico Istituto Rodari in Ischia»; « del 7.1.2025 con il quale è stata disposta la sospensione dei lavori nell’ambito dell’appalto per la realizzazione degli interventi di riqualificazione territoriale ed integrazione tratti fognari – località Campagnano lotto 1». A rappresentare il Comune capoluogo, l’avv. Leonardo Mennella.

C’è un secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 14 aprile e riguarda «la comunicazione del 24 febbraio 2025 con la quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto il rigetto della domanda per la fruizione del credito di imposta per la fruizione degli investimenti nella ZES unica». Ovvero la misura finalizzata a incentivare lo sviluppo economico e l’attrattività del Mezzogiorno offrendo alle imprese che operano in tali aree agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative.

FORIO E IL CASO “BOMAR”

E veniamo al secondo caso, quello della “Bomar”, praticamente identico al primo, anche nella data del provvedimento prefettizio. Qui sono coinvolti ancora il Comune d’Ischia, difeso dall’avv. Mennella, e quello di Forio, che invece non si è costituito in giudizio. Le decisioni adottate, proprio dall’Ente foriano, sono state ancora più dure. All’impresa di Portici nel 2023 è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione architettonica del Corso Matteo Verde per un importo di 615.647,91 euro. Nonché, lo stesso anno, importanti lavori rientranti nel complesso piano di difesa costiera alla località Carano, per l’importo contrattuale di 670.586,59 euro. Per quest’ultimo appalto a gennaio scorso il Comune ha addirittura disposto la risoluzione del contratto dopo la sospensione dei lavori.

A Ischia sono stati affidati – e poi sospesi a seguito della interdittiva antimafia – i lavori di riqualificazione urbana e ambientale di tratti di Via Michele Mazzella e Via Alfredo De Luca per 93.591,86 euro.

In terraferma ha beneficiato di appalti aggiudicati dal Comune di Salerno e dall’Agenzia Area Nolana.

Il prevedibile ricorso corredato di motivi aggiunti pende sempre dinanzi alla Prima Sezione del Tar.

Per quanto ci interessa, il ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento del Comune di Ischia di sospensione dei lavori. Con i motivi aggiunti presentati a marzo, i provvedimenti del Comune di Forio «relativo all’appalto di riqualificazione del Corso Matteo Verde, del 13 gennaio 2025 con il quale sono stati sospesi i lavori e disposta la redazione dello stato di consistenza»; «relativo all’appalto di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in località Carano, del 13 gennaio 2025 con il quale sono stati sospesi i lavori e disposta la redazione dello stato di consistenza»; la «comunicazione di avvio del procedimento del comune di Forio del 16/1/2025 con la quale è stata preannunciata la risoluzione del contratto di appalto di riqualificazione del Corso Matteo Verde»; infine il provvedimento dirigenziale del 20 gennaio 2025 «con il quale è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto di messa in sicurezza della zona a rischio idrogeologico in località Carano». Evidentemente a Forio, “scottati” dal “caso Balsofiore”, avevano deciso di dare un taglio netto. Ma l’ordinanza del Tar rimette al momento in gioco la “Bomar”.

IL TAR IMPONE IL RIESAME ALLA PREFETTURA

A fronte del quadro che emerge dal riassunto dei ricorsi, infatti, il collegio presieduto da Vincenzo Salamone in entrambi i casi ha ritenuto che ci siano aspetti da riesaminare ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con identica motivazione.

Nelle ordinanze infatti rileva «che siano meritevoli di apprezzamento, ai fini della integrazione del presupposto cautelare del fumus boni iuris, le censure di parte ricorrente intese a lamentare la omessa rinnovazione del contraddittorio procedimentale, assumendo rilievo la mancata interlocuzione – in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità che nel caso in esame non sembrano ravvisarsi – relativamente agli elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del 20.2.2023, valorizzati nella motivazione dell’interdittiva del 16.12.2024, tenuto in particolare conto della tipica funzione proattiva e dinamica del contraddittorio, anche in vista della possibile realizzazione di operazioni di cd. “self cleaning” e dell’eventuale ricorso ai nuovi istituti di prevenzione collaborativa».

In sostanza i provvedimenti della Prefettura sono stati troppo “frettolosi”, alla luce di un contraddittorio carente che non ha consentito alle due imprese una adeguata “difesa”, e non hanno tenuto conto delle norme che consentono alle imprese di adottare misure “riparatorie”.

Ritenendo che sussistono i presupposti per la tutela cautelare, il Tar ha sospeso tutti i provvedimenti, ad iniziare da quelli del Prefetto di Napoli «e agli effetti che ne conseguono sull’attività di riesame rimessa all’Ufficio Territoriale del Governo, nell’ambito della quale ben potrà tenersi conto» dei decreti del Tribunale di Prevenzione di Napoli.

La sospensiva concessa al fine del riesame impone come detto la ripresa dei lavori appaltati a Ischia, Barano e Forio, dove però c’è stata una risoluzione del contratto…

Intanto, il collegio ha fissato la trattazione del merito all’udienza del 3 dicembre. Una sentenza, quella che emetterà il Tar, che chiarirà la questione salvo appello al Consiglio di Stato. Sui sette appalti isolani dunque resta l’incognita della decisione finale e delle eventuali conseguenze.