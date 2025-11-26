Apnea Forza Italia. Il sistema resiste, il partito no

Forza Italia sull’isola d’Ischia raccoglie numeri che, letti in superficie, possono sembrare tenuta. Ma il contesto dice altro. Più che un partito che resiste, appare come una struttura che si trascina, sospinta dall’inerzia di relazioni costruite in anni di dominio locale e oggi visibilmente logorate. Non c’è un nuovo entusiasmo, non c’è un rilancio politico, non c’è una proposta capace di intercettare energie fresche. C’è un’eredità che continua a produrre qualche dividendo, ma con rendimenti sempre più bassi.

Dentro questo schema rientra anche la vicenda legata a Librandi e al sistema politico riconducibile a Giosi Ferrandino. Più che raccontare una crescita autonoma di Forza Italia, quel dato restituisce l’immagine dell’onda lunga di un ciclo politico in declino. Un consenso che non nasce da un radicamento rinnovato, ma dalla riproposizione di una rete di relazioni sedimentate negli anni e oggi sempre meno capaci di generare spinta reale. Non è un nuovo progetto, è il riflesso di una stagione che fatica a chiudersi.

La risposta politica di Ferrandino a Forza Italia, in questo contesto, appare più come una manovra difensiva che come un riposizionamento credibile. I voti raccolti non nascono da una spinta spontanea del territorio, ma da un’operazione costruita attraverso una moltiplicazione di accordi, accoppiate, coinvolgimenti diretti e indiretti di pezzi della maggioranza di Casamicciola.

Una macchina pesante, una delle più pervasive viste sull’isola negli ultimi anni, sostenuta da una campagna mediatica massiccia e gestita con un metodo che ha isolato chi non rientrava nello schema, più che includere nuove energie. Eppure, a fronte di questo sforzo, il risultato resta modesto. Troppo modesto per chi ha messo in campo una simile artiglieria.

A indebolire ulteriormente la credibilità di questo percorso c’è l’ennesimo cambio di partito, l’ennesima torsione di casacca che non viene più letta come strategia politica, ma come trasformismo. In un elettorato già provato da decenni di passaggi, ricollocamenti e revisioni di rotta, questa continua instabilità finisce per erodere anche quel residuo di fiducia che ancora teneva in piedi un pezzo di consenso. Forza Italia, in questo scenario, non appare come un punto fermo, ma come un contenitore attraversato da convenienze momentanee.

Il dato più significativo, però, non sta solo nei numeri, ma nel territorio. A Casamicciola come altrove, Forza Italia resta ancorata a un sistema che ha gestito il potere come vicenda personale più che come progetto collettivo. Una politica fatta di equilibri interni, dispetti, fratture e regolamenti di conti, mentre fuori il paese continua a fare i conti con la ricostruzione che non decolla, con una ferita aperta dalla frana, con una stanchezza sociale ormai strutturale. In questo vuoto di progettualità, il consenso di Forza Italia appare più come una rendita di posizione che come una scelta verso il futuro.

Non si tratta, dunque, di crescita. Si tratta di resistenza stanca. Di un sistema che tenta di contenere il proprio declino invece di governare un cambiamento che non controlla più. E quando per sostenere i numeri serve moltiplicare le accoppiate, forzare le geometrie, isolare i dissidenti e blindare i pacchetti di voto, non si è più davanti a una leadership, ma alla gestione difensiva di un arretramento.

Forza Italia sull’isola, oggi, è questo: non un progetto, ma una struttura che tenta di sopravvivere. Non una spinta, ma un trascinamento. E in una comunità che cambia, soffre e chiede altro, questo tipo di presenza rischia di diventare sempre meno efficace. Perché qui la gente, prima o poi, tra una manovra elettorale e una proposta vera, la differenza la vede. Anche se qualcuno continua a far finta di no.