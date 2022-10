A causa di alcuni lavori di riparazione da effettuarsi a cura della EVI spa, nel Comune di Ischia l’erogazione idrica verrà interrotta lunedì 10 ottobre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, lungo le seguenti strade ed aree adiacenti:

via Alfredo De Luca; via Michele Mazzella (da Piazza degli Eroi fino all’incrocio con Via Foschini); prima e seconda Traversa Morgioni; Via delle Vigne; Via Casciaro; Via Gemito; Via G. Gigante; Via Edgardo Cortese; Via Osservatorio.