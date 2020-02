Apertura Zona Rossa. Castagna: “un nuovo inizio. A piccoli passi verso la normalità”

A margine dell’affidamento del cantiere alla ditta per l’esecuzione della messa in sicurezza di Via D’Aloisio e via Serrato, il cuore del terremoto del 2017, il sindaco di Casamicciola Terme ha commentato così: “Non è la panacea di tutti i mali, ma un nuovo inizio. A piccoli passi verso la normalità. Non abbiamo la bacchetta magica – ci ha detto Giovan Battista Castagna – ma tentiamo di seguire quelli che sono i dettami normativi. E’ vero ci abbiamo messo tanto tempo. E’ nostra intenzione riaprire tutte le strade ed eliminare la zona rossa per far si che la popolazione tutta non senta più questo terribile senso di privazione e possa finalmente provare a programmare il futuro. Il lavoro da fare è tanto ma cerchiamo di fare il possibile cin gli strumenti a nostra disposizione“.

Filomena Senese: “Continuiamo a lavorare e resistere per potere continuare a restare qui. Dove siamo nati ed avevamo creato le nostre famiglie. Non sarà facile, ma continuiamo a mettercela tutta. Riaprire via D’Aloisio era per noi una priorità perché tutti i cittadini possano avere le stesse opportunità“.

Giovanni Barile: “Non avevamo mai visitato la zona rossa. E’ terribile ripercorrere questi luoghi. Oggi più che mai sono convinto che bisogna impegnarsi affinché questo non diventi un paese fantasma. Con l’impegno di tutti e senza sterili protagonismi possiamo farcela“.

Ora dalle parole bisognerà passare ai fatti, portare il paese, davvero oltre l’emergenza verso l’auspicata ricostruzione. A piccoli passi, ma veloci, verso la normalità. Senza mollare mai.