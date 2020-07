Apertura Sportello al Comune di Procida per accompagnare i giovani della provincia di Napoli alla creazione di nuove imprese

Mercoledì 8 luglio verrà aperto lo Sportello AutoImpreditorialità Giovanile dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il Comune di Procida per tutti i Giovani della provincia di Napoli.

Il Comune è stato selezionato tramite una manifestazione di interesse nell’ambito del progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili della Regione Campania e gestito da Sviluppo Campania “Attivazione Rete territoriale informazione per i giovani sulle diverse opportunità imprenditoriali Sportello Reti “.

Procida farà parte della rete di sportelli di informazione, orientamento, accompagnamento per la creazione di impresa ed autoimpiego destinati ai giovani residenti nelle aree disagiate della regione.

L’obiettivo principale è promuovere forme di autoimprenditorialità consapevoli e sostenibili in grado di mantenere una solidità nel tempoe generare occupazione nei settori strategici di queste aree

territoriali.

Grazie a questa iniziativa, la Regione insieme al Comune di Procida affrontano uno

dei temi più urgenti per la realtà campana: l’accesso dei giovani al mondo del lavoro ai quali vengono in tal modo offerti strumenti concreti per l’avvio di attività imprenditoriali. Allo stesso tempo, lo Sportello risponde all’esigenza di generare ricchezza all’interno delle aree più disagiate, ponendo le premesse per la costruzione di un argine al fenomeno dell’emigrazione giovanile dai territori di origine.

L’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Procida, Rossella Lauro, ha dichiarato:

“Con immenso piacere comunico che verrà attivato da questa settimana lo Sportello dedicato ai Giovani. Il servizio sarà attivo tutti i mercoledì dalle 9.30 alle ore 12.30. Inoltre, per garantire l’attività rispettando le misure anti Covid-19, è stata attivata una mail ad hoc

sportello.giovani@comune.procida.na.it per richiedere il modulo ed un appuntamento. I colloqui saranno gestiti dagli operatori di Sviluppo Campania anche tramite videochiamate Skype. Una iniziativa che mette al centro i giovani per guidarli verso la realizzazione dei propri sogni”.