Anziano turista muore dopo vacanza a Ischia. In attesa della conferma, lavoratori del San Lorenzo in quarantena fino a sabato

La cautela, in questi casi è l’unica arma che abbiamo. Il 7 marzo scorso, un anziano turista del San Lorenzo, ha fatto rientro presso il proprio domicilio a Bergamo. Dopo alcuni giorni, anche a causa del suo stato clinico già molto provato, è deceduto.

Fino ad oggi non si ancora stabilite le cause della morte ne l’ASL di residenza ha potuto esprimere un parere sulle cause del decesso e sulla positività, o meno, al Covid-19.

In attesa di ogni ulteriori indagine e in via cautelativa, l’ASL Napoli 2 Nord ha disposto la quarantena per alcuni dipendenti dell’Hotel. Solo per quelli che hanno avuto contatti con l’anziano ospite.

La denuncia del caso è partita dalla segnalazione del direttore della struttura alberghiera ischitana che, notiziato del decesso, ha provveduto a segnalare sia all’ASL sia ai lavoratori la necessità di ricorrere all’isolamento volontario che terminerà sabato 21 marzo.