Antonio Pisani: “Arriviamo a questo momento ben preparati”

Antonio Pisani, arriva la surroga in consiglio comunale all’indomani di un ricorso al Tar che sa tanto di sfregio alla comunità. Tuttavia, fino al 30 novembre, ci sono giorni per poter dare a Casamicciola una speranza, anche perché, se l’esito del risultato del Tar sarà quello di azzerare l’amministrazione, allora è bene che quest’ultima faccia tutto quanto in suo potere fino al 30 novembre per dimostrare di avere subito un torto grande. E, comunque, oggi dobbiamo anche apprezzare il gesto, l’equilibrio politico che le permette di entrare con le dimissioni di Nuccio Carotenuto.

“Sicuramente l’equilibrio costruito dal sindaco caratterizza la nostra compagine, la capacità della sua esperienza che, ovviamente, ci rappresenta tutti. Per quanto riguarda il ricorso a cui facevi prima accenno, non essendo un amministrativista non mi esprimo nel dettaglio.

Sicuramente mi auguro che la magistratura, nel valutare quanto presentato, possa tutelare, nel rispetto della legge, l’interesse della comunità, che in questo caso è quello di avere un’amministrazione. Il 30 novembre, nel caso in cui venga accolto questo ricorso, mi pare perdano tutti, perché nelle condizioni in cui è il paese questo tempo è prezioso”.

C’è un poco di emozione?

“Come sempre. La prima volta è sempre la prima volta. È particolare, però arriviamo a questo momento ben preparati”.