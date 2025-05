Antonio Piricelli sceglierà il comandante dei vigili “ad hoc” di Giosi. E’ il presidente della commissione a Casamicciola

Giosi Ferrandino deve sciogliere il rebus del nuovo comandante della Polizia Municipale di Casamicciola Terme in sostituzione di Chiara Boccanfuso e, “strategie” a parte, arriva un ischitano a presiedere la commissione: Antonio Piricelli, comandante dei vigili urbani di Afragola.

Con la delibera di Giunta dello scorso 29 marzo, è stato approvato il programma triennale di fabbisogno del personale, per il triennio 2025/2027, prevedendo appunto anche la copertura di n. 1 posto di Funzionario di Vigilanza ex cat. D. Poiché però il Comune non è titolare di alcuna graduatoria in corso di validità per tale profilo, è stato deciso di aderire all’accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021. In sostanza elenchi “comuni” a cui può aderire il gruppo di Enti locali che ha aderito.

Il segretario generale dott. Andrea Pettinato, responsabile dell’Area I – Affari Generali, ha provveduto alla pubblicazione del bando e all’apertura della procedura di interpello.

Il termine per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 23.59 del 22 maggio ed entro quella data sono pervenute ben 68 istanze, tutte ammesse con riserva di successiva verifica dei requisiti.

Pettinato ha dovuto quindi provvedere appunto alla nomina della commissione ed ha chiesto al Comune di Afragola la disponibilità del Comandante della Polizia Locale, ricevendo ovviamente assenso.

In virtù della sua qualifica di dirigente e comandante del Corpo, il colonnello Antonio Piricelli presiederà la commissione (supplente il dott. Pettinato). Gli altri membri sono tutti “interni”: componenti esperti la dott.ssa Marianna Ciaramaglia, funzionario amministrativo dell’Elevata Qualificazione (supplente dott.ssa Alessia Mele); dott.ssa Chiara Arcamone, funzionario amministrativo dell’Elevata Qualificazione (supplente dott.ssa Vincenza Piro); segretario verbalizzante dott.ssa Carmela Mennella, funzionario amministrativo dell’Elevata Qualificazione (supplente Giovanni Pisani).

Pettinato, contestualmente alla nomina della commissione, ha approvato l’elenco dei candidati ammessi con riserva e nominato rup la dott.ssa Elisabetta Di Iorio. Ha inoltre impegnato la spesa di 1.075 euro, «corrispondente al 50% del compenso da corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice».

La scelta del nuovo comandante di Giosi è dunque “nelle mani” di Piricelli…