Antonio Milanese: “Una stagione fantastica destinata a entrare nella storia del Real Forio”

Un campionato entusiasmante, una squadra compatta e un’intera comunità di nuovo unita intorno ai colori biancoverdi. L’intervista ad Antonio Milanese, direttore generale del Real Forio 2014, racconta il dietro le quinte di una stagione destinata a entrare nella storia del club. Tra numeri da record e momenti carichi di emozione, Milanese ci guida con la sua consueta discrezione attraverso un’annata indimenticabile, segnata da vittorie, sacrifici e soprattutto passione.

“E’ stata una stagione fantastica destinata ad entrare nella storia del Real Forio 2014. Tutti abbiamo negli occhi le emozioni ed i gol degli spareggi, ma non dimentichiamo che, prima, nel corso del campionato abbiamo conquistato 21 vittorie, inanellando un filotto di ben 15 risultati utili consecutivi permanendo in zona play off per tutta la durata del campionato. La squadra ci ha reso orgogliosi e ci ha emozionato. Vedere la gioia settimana dopo settimana sul volto dei nostri supporters è stata per me e per tutti noi della società la gratificazione migliore”. Parole e musica di Antonio Milanese, il direttore generale biancoverde che preferisce operare in silenzio alla luce dei riflettori.

“Tutto ha funzionato alla perfezione e ciò ci ha permesso di concludere al terzo posto in un campionato complicato e molto competitivo, nel quale ci siamo confrontati con piazze del calibro di Afragolese, Aversa, Nola, Santa Maria Capua a Vetere, Ercolano, Portici. Non è stato semplice e nessuno ci ha regalato nulla ma al Real Forio 2014 abbiamo costruito un gruppo importante, compatto, unito e valido. Ed a capo – afferma il Dg che con la sua gentilezza e disponibilità ha conquistato tutti – c’era un allenatore del calibro di Carlo Sanchez, un uomo con la U maiuscola dentro e fuori il rettangolo verde.

La società è stata attenta e diligente, organizzando ogni profilo ed ogni aspetto della stagione appena conclusa nel migliore dei modi. Il feeling creatosi tra le varie componenti e l’armonia con la quale abbiamo tutti lavorato in concerto ed in pieno coordinamento sono stati un altro elemento importantissimo. A Forio, poi, abbiamo la fortuna di avere un presidente come Luigi Amato, che ci invidiano dovunque e noi siamo contenti ed orgogliosi che lui sia innamorato del Real Forio 2014 e di Forio”.

Unico il rapporto creato con i tifosi che si sono riavvicinati alla realtà biancoverde grazie all’impegno ed al lavoro del Dg Milanese che, con la sua concretezza e disponibilità, è riuscito ad entrare nel cuore e nelle simpatie della tifoseria.

“E’ stato emozionante – ricorda Milanese – vedere la partecipazione durante l’intero arco dell’anno dei nostri tifosi. Può sembrare retorica ma il nostro successo è stato risvegliare la forianità nei nostri tifosi. Quest’anno al “Calise” si è visto il ritorno di tanti appassionati storici, un gran numero di giovani che si sono avvicinati proprio quest’anno e le famiglie al gran completo al campo. In trasferta abbiamo sempre ricevuto il supporto ed il calore di un gran numero di tifosi che hanno sostenuto grandi sacrifici pur di stare accanto alla squadra anche lontano dall’isola. Ricordo con piacere l’entusiasmo nel corso dell’anno, sfociato poi con i festeggiamenti post gara con la Sessana, quando i tifosi hanno atteso la squadra a Forio per omaggiarla, e dopo la bella vittoria con il Gladiator. Posso solo ringraziare i nostri tifosi, senza i quali non sarebbe stato possibile vivere le grandi emozioni di questa stagione e non avremmo visto le incredibili rimonte con Castel Volturno ed Albanova nel girone di andata. Tutto ciò ci rende orgogliosi e ci spinge a fare sempre meglio.”

Il sipario sulla stagione biancoverde è calato martedì con la cena di fine stagione al Ristorante da Nicola del dg Milanese. E’ il momento dei ringraziamenti. “Come affermavo prima – riprende la parola il direttore generale biancoverde- quest’anno tutto ha funzionato alla perfezione, con tutti i componenti che hanno lavorato con grande armonia. Desidero, pertanto, ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla felice riuscita del campionato.

In particolar modo voglio rivolgere un pensiero al presidente del settore giovanile biancoverde Luigi Esposito, all’avvocato Di Maio, al team manager Antonio Boria, al magazziniere Raffele Galluccio, che è entrato subito in sintonia con l’ambiente, al nostro segretario Massimo Allegretti, a Carmine “Giggino Oriali” Di Maio, a Bruno “Pesciolino” Patalano”, al sempre utile Ciro Verde, ad Alessandro Mollo che ha svolto un gran lavoro sempre lontano dalle luci della ribalta, al fotografo Alessandro Ascione. Spero di non dimenticare nessuno. Adesso, dopo una stagione che ci ha consegnato un notevole bagaglio di emozioni, è tempo di ricaricare le pile.”

Con la cena di fine stagione si chiude ufficialmente il sipario su un anno che ha lasciato un segno profondo non solo nei risultati, ma nel cuore di un’intera comunità. Antonio Milanese, con parole di gratitudine e grande umiltà, ricorda l’importanza del lavoro di squadra, dentro e fuori dal campo. Ora è tempo di ricaricare le energie, ma con la consapevolezza che il Real Forio 2014 ha gettato basi solide per un futuro ancora più ambizioso.