Antonio Lubrano Lavandera, Ischia saluta il suo “angelo”

Sandra Malatesta | E scrivere per Antonio Lubrano Lavadera morto oggi a 26 anni per quella terribile malattia che raramente perdona, è così doloroso per me che l’ho avuto tre anni alunno alle scuole medie.Non solo, ma l’ho visto nascere insieme a suo fratello gemello Francesco. Conosco da sempre i nonni materni Luigi Di Iorio, purtroppo non c’è più e Eugenia Mazzella, essendo di Barano e avendo lavorato per anni alla Scuola Media Scotti. La mamma di Antonio è Teresa Di Iorio e il papà Carlo Lubrano Lavadera di Procida.Sei figli amati e curati con amore. Una famiglia piena di bambini la chiamavo io. Perché li fuori al pendio che da Barano porta a Testaccio si vedevano tanti piccoli giocare..I sei di Teresa i tre di Benedetto le due di Carmela, a cui si aggiungevano i due di Ivana e i due di Luigi che vivevano a Ischia.A scuola ebbi prima Giancarlo e poi Antonio.Antonio era bellissimo, capelli neri neri, occhi neri, magro e ben strutturato, un sorriso da scugnizzo buono a cui si resisteva a fatica.In quella classe in seconda media Antonio notò la bellissima Martina Bucciero e si fidanzarono.Quella storia che poteva sembrare la storia passeggera di due ragazzini, a me sembrò subito qualcosa di importante e bello.Martina tanto studiosa e brava a scuola capì che Antonio aveva stoffa per studiare anche se a quell’epoca gli piaceva poco. Cominciò così una delle più belle storie d’amore costruttive che ho visto nascere e andare avanti. Antonio volle studiare di più ottenendo buonissimi risultati e iscrivendosi All’università. Martina si laureò presto ma non si sono mai lasciati.Pochi mesi di differenza uno dall’altra fino ad avere anche un frutto dal loro amore che oggi ha pochi anni e che Antonio non avrebbe mai voluto lasciare da solo con la sua Martina..Avevo chiamato Teresa quando seppi e lei mi disse che stavano combattendo tutti insieme questa battaglia.Caro Antonio piccolo pulcino nero bello che mi sorridevi spesso dal banco, che posso dirti? Prof, mi dicevi, voi vi pigliate sempre collera per gli altri, non li pensate proprio, pensate a voi. Antonio che cosa sei stato nella tua breve vita. Un figlio caro come tutti i figli, ognuno con il suo carattere, un compagno innamorato e orgoglioso della sua donna scelta ad appena 12 anni quando tu eri ancora piccolo di statura e Martina già alta e bellissima. Ricordi Martina quante volte ho dovuto dire sulla spiaggia dei Maronti che avevate la stessa età a chi non vi conosceva? Teresa cara che dire a una mamma che vive il dolore più atroce, che si sente impotente, che spera, che dire? Non lo so Teresa vorrei solo che ti arrivasse la mia vicinanza come a tuo marito e ai tuoi figli. Mi fermo e vi stringo tutti compreso i genitori di Martina e sua sorella Candida anche lei mia alunna. Antonio caro aiuta tutti tu da lassù fatti sentire vicino stanno vivendo un dolore atroce sei stato speciale e ti sei fatto amare Ti voglio tanto bene e non dirò la frase che si dice sempre “Resterai nel mio cuore”, perché lo sai che sei già nel mio cuore da 26 anni…Sandra Malatesta