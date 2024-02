Antonio Iallonardo paralizzato dopo l’incidente, il pm chiude le indagini.

Ugo De Rosa | Nella notte del 19 giugno 2022 a Fiaiano, in Via Nuova dei Conti, si verificò un gravissimo incidente stradale che vide coinvolti un’autovettura Suzuki Ignis e uno scooter Piaggio Zip. Ad avere la peggio, ovviamente, il giovane centauro Antonio Iallonardo, all’epoca ventitreenne, che impattò violentemente al suolo. Le sue condizioni apparvero subito gravi ai primi soccorritori, avendo riportato diversi traumi e ferite. Trasportato in codice rosso al “Rizzoli” dall’ambulanza del 118 giunta sul posto, le sue condizioni vennero giudicate serie dai sanitari e ricoverato in prima battuta nel reparto di terapia intensiva del nosocomio isolano.

Purtroppo le successive cure non hanno impedito che il giovane rimanesse paralizzato agli arti inferiori.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Ischia, che avevano eseguito gli accertamenti e posto sotto sequestro i veicoli coinvolti.

Le indagini immediatamente iniziate sono state piuttosto complesse portando all’iscrizione del procedimento solo a novembre scorso, dopo la denuncia-querela presentata dallo Iallonardo ad ottobre; sono state anche acquisite le dichiarazioni di testimoni.

Ora il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Napoli ha firmato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari e contestuale informazione di garanzia al conducente della Suzuki Ignis, Giuseppe Trani. Un atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Al Trani, difeso dagli avvocati Gianpaolo Buono e Massimo Stilla, viene contestato il reato di lesioni personali colpose, «perché alla guida dell’autovettura Suzuki Ignis tg GF372GD per negligenza, imprudenza, imperizia ed in violazione delle norme della circolazione stradale, nel procedere lungo la via Nuova dei Conti impattava il motociclo Piaggio Zip tg. X458MA condotto da Iallonardo Antonio, il quale a seguito dell’urto rovinava al suolo, cagionando, quindi, alla p.o. lesioni personali gravissime, con prognosi di “paraplegia completa”».

Antonio Iallonardo è rappresentato dagli avvocati Soardi e Parafioriti del Foro di Bergamo.

In calce all’avviso il pm elenca gli elementi e fonti di prova: «C.n.r. datata 19/6/2022 Commissariato PS Ischia ed atti allegati; Delega AG del 30/6/2022 ed esiti PG – Commissariato PS Ischia del 18/7/2022 e 1/10/2022 (ed atti allegati); Delega AG del 12/12/2022 ed esito PG – Commissariato PS Ischia del 29/12/2022 (ed atti allegati); Delega AG del 19/05/2023 ed esiti PG – Commissariato PS Ischia del 27/05/2023 e 6/6/2023 (ed atti allegati); Denuncia/Querela presentata da Iallonardo Antonio datata 19/10/2023 ed atti allegati; Delega AG del 17/11/2023 ed esiti PG – Commissariato PS Ischia del 18/11/2023 (ed atti allegati); dichiarazioni rese alla PG da Martin Raffaele in data 29/11/2023; dichiarazioni rese alla PG da Galante Giuseppina in data 11/12/2023 e 19/12/2023; Delega AG del 21/12/2023 ed esiti PG – Commissariato PS Ischia dell’11/01/2024 (ed atti allegati)».