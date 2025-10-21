Antonio Conte tra prudenza e coraggio | #4wd

C’è un confine sottile tra la prudenza e il calcolo, tra la gestione delle energie e la perdita di mordente. Antonio Conte, insieme a tutti noi tifosi, lo ha toccato con mano sabato scorso, nella sconfitta del Napoli contro il Torino, e si appresta a misurarlo di nuovo alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. La scelta di rinunciare a diversi titolari – non solo per ragioni fisiche ma per una chiara strategia di rotazione – è apparsa come una mossa razionale, forse inevitabile in un calendario che in sette giorni propone due partite chiave e un crocevia di stagione: quella europea di stasera e il confronto con l’Inter di sabato al Maradona.

Eppure, razionalità non sempre coincide con equilibrio. Il Napoli visto all’Olimpico Grande Torino ha mostrato una versione trattenuta di sé, quasi contratta. Conte ha optato per una linea difensiva più bassa, un centrocampo votato al contenimento e un attacco senza il suo terminale più incisivo. Il risultato è stato un primo tempo di controllo sterile, in cui il Napoli ha tenuto il pallone ma raramente ha punto.

Il gol del Torino – arrivato su una deviazione fortunosa e con la freddezza del Cholito Simeone – ha però spostato il baricentro del discorso: da una alquanto razionale scelta preventiva al classico rimedio tardivo che non sempre, come in questi casi, trova adeguato compimento.

Non a caso, con i cambi della ripresa e un atteggiamento più verticale, Conte è riuscito a ottenere maggior ritmo e intensità, ma non la lucidità necessaria a ribaltare il risultato, mancando adeguati arieti in fase di conclusione. Una gestione “a due tempi” che ha lasciato il sapore dell’occasione persa, ma che al tempo stesso racconta molto del Conte allenatore: un tecnico che non concede facilmente spazio all’improvvisazione, ma preferisce costruire la partita a tavolino e nel ferreo rispetto dei suoi criteri, anche a costo di pagarne il prezzo nell’immediato.



Da sempre, Conte considera la prudenza non un limite, ma una forma di disciplina. Il suo calcio nasce dall’ordine, dall’idea che ogni squadra debba prima imparare a non farsi male prima di colpire. Eppure, questa filosofia – vincente in molti contesti – rischia di cozzare con un ambiente che comincia a provarci gusto nel vincere due scudetti in tre anni e dove l’estetica con poca sofferenza conta ormai quasi quanto il risultato stesso. La sfida, per Conte, è trovare la misura: gestire senza snaturare, calcolare senza disinnescare.

Ma sappiamo bene tutti che è cosa tutt’altro che semplice! Perché, ad esempio, se Olivera, De Bruyne ed Elmas non avessero sciupato le rispettive, ghiottissime occasioni da gol, probabilmente staremmo parlando di un’altra partita; così come se Conte avesse rinunciato prima a Gilmour lasciando in campo sia Lucca che Ambrosino, forse quella maggiore pressione avrebbe portato al risultato sperato. Ma quando mai i se e i ma han fatto la storia?

Il PSV Eindhoven arriva come un test rivelatore. Non solo per la classifica del girone, ma per il significato tattico della partita: Conte dovrà decidere se riproporre la versione accorta vista a Torino o se liberare il potenziale offensivo di una squadra potenzialmente in grado di dominare.

In Champions, la prudenza può diventare virtù, ma anche condanna: dipende dal momento in cui si sceglie di alzare il livello del rischio. Ecco perché la domanda che accompagna la vigilia non è soltanto tecnica, ma quasi identitaria: quella di sabato è stata una parentesi, un incidente di percorso dettato dal calendario, o la conferma di un’abitudine strutturale, di un Conte che non rinnega se stesso nemmeno davanti all’evidenza e in virtù di risultati che, per quanto orfani del primato in campionato, potrebbe averlo graziato ancora? La risposta, come sempre, passerà dal campo. E dal confine, sempre più labile, tra prudenza e coraggio.