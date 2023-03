Antonio Carotenuto alla Carcaterra: “Non privatizzare l’AMCA”

Con una nota dai toni educati, Antonio CArotenuto, presidente dell’assocaizione Casamicciola al Centro, ha scritto al Commissario circa la scelta di privatizzare il servizio della raccolta del solidi urbani nelle more dell’entrata in funzione dell’ATO Napoli 2.

“Gent.le dottoressa – scrive Carotenuto – , dalla lettura del quotidiano “Il Dispari”, apprendiamo con enorme stupore che, con delibera n. 17 dello scorso 23 febbraio assunta con i poteri della Giunta, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo predisposizione del piano industriale per la raccolta differenziata dei rifiuti e l’igiene urbana”, ella ha dato indicazione agli uffici di procedere all’affidamento del servizio di Igiene Urbana, mediante procedura “con gara pubblica”. Con tale atto, che dispone l’attivazione delle procedure per l’affidamento a mezzo Gara Pubblica del predetto servizio, sottraendolo di fatto alla società “In house” A.M.Ca. Srl che lo gestisce dal lontano 2002, si apre la strada ad una serie di determinazioni amministrative i cui effetti si produrranno durante il corso degli anni a venire.

Tali determinazioni, di grandissima rilevanza per l’intera popolazione di Casamicciola Terme, ad avviso della scrivente Associazione, spetterebbero ad una amministrazione legittimamente eletta dal Popolo di Casamicciola Terme che, a breve, il 14 e 15 maggio 2023, verrà chiamato alle urne. La ns. contrarietà è dovuta principalmente a tre motivi che di seguito elenchiamo: Il primo: il ricordo drammatico dei pessimi livelli di igiene urbana, che negli anni cui il servizio era affidato a privati, caratterizzavano il territorio del ns. Comune; Il secondo: la salvaguardia dei posti di lavoro dei lavoratori A.M.Ca. Srl. Anche in questo caso, l’esperienza passata ci spinge ad assumere una posizione ferma in ordine alla sciagurata ipotesi di un passaggio del servizio ad aziende private. Basta vedere cosa succede dove la gestione di un così delicato servizio è affidato a privati. Il terzo: la reale salvaguardia dei conti della società A.M.Ca. Srl. Tale azienda comunale è afflitta da una pesante situazione debitoria dovuta alla scellerata gestione perpetrata da alcuni anni. Il mancato affidamento del servizio all’A.M.Ca. srl, sarebbe la condanna a morte per i già fragili conti del bilancio Comunale e, sicuramente, provocherebbe un nuovo dissesto finanziario”.

“Per tutto quanto detto – continua Carotenuto – , Le saremmo veramente grati se volesse acconsentire a che le decisioni da Lei prese con la citata delibera con i poteri della Giunta n. 17 del 23.02.2023, ricadano sulla nuova amministrazione Comunale che, come anticipato, verrà eletta alle prossime urne il 15 maggio e nel contempo prorogare l’affidamento alla società comunale almeno fino al prossimo mese di giugno 2023.”

La verità, come sempre, è a metà. L’unico rammarico è che la dottoressa Calcaterra non ha avuto questa geniale idea appena al suo arrivo. Ma è giustificata dal fatto che non poteva pensare che Casamicciola e il suo degrado amministrativo – specialmente in AMCA – fossè così profondo!