Antonio, Calamandrei e… Cetto | #4WD

Il recente intervento di Antonio Albanese alla manifestazione di Genova dell’ANM contro la riforma della giustizia ha suscitato più di una riflessione. Ma, tra le tante analisi e discussioni, un dettaglio è passato quasi inosservato: il suo saluto finale a pugno chiuso. Un gesto che, se fosse stato compiuto da altri in contesti diversi, avrebbe sollevato un polverone mediatico. Eppure, in questo caso, il silenzio ha regnato sovrano.

E allora viene spontaneo chiedersi: esistono saluti di serie A e saluti di serie B? Un gesto con il pugno chiuso e il braccio teso in avanti, anche se destro anziché sinistro, è accettabile solo se proviene da una certa area politica? Perché se si fosse trattato di un braccio teso con la mano aperta, si sarebbe gridato immediatamente allo scandalo, al pericolo di un ritorno a tempi bui, alla necessità di prendere provvedimenti immediati. Ma con il pugno chiuso tutto passa sotto traccia, quasi fosse un segno distintivo di una legittima appartenenza politica.

E poi c’è il paradosso più grande: leggere brani di Calamandrei affidandoli ad Antonio Albanese, l’autore e interprete di Cetto La Qualunque. Nulla contro Albanese, attore di talento e comico raffinato, ma la scelta è quantomeno discutibile. Il suo personaggio più celebre, Cetto La Qualunque, è diventato il simbolo stesso della politica corrotta, volgare, interessata solo alla gestione del potere, della lussuria e del clientelismo. Farne il portavoce di un messaggio sulla giustizia nel corso di una manifestazione di magistrati, ancorché filo-sinistri, è un cortocircuito che lascia perplessi.

Ma forse la chiave è proprio questa: la sinistra di oggi sembra incapace di individuare figure autorevoli e credibili per portare avanti le proprie battaglie. Così si aggrappa a volti noti, a icone popolari, a personaggi dello spettacolo, dimenticando che la politica dovrebbe avere una sua serietà intrinseca, al di là dell’intrattenimento. Non si tratta di disconoscere l’importanza della cultura e del mondo dello spettacolo nel dibattito pubblico, ma di evitare che tutto venga ridotto a un’operazione di marketing, a una rappresentazione costruita più per l’impatto mediatico che per la sostanza.

E questa sinistra, sempre più in difficoltà nel dialogo con il Paese reale, continua a inanellare scelte discutibili, dimostrando una crisi di identità profonda. Si affida a talent improvvisati, si arrocca su simboli e rituali che, anziché unire, accentuano divisioni e polemiche. E, soprattutto, sembra incapace di applicare a sé stessa quello spirito critico che invece rivolge con estrema severità agli avversari politici.

La questione del saluto di Albanese, dunque, non è solo una polemica di poco conto. È il riflesso di una doppia morale che inquina il dibattito pubblico e di una strategia comunicativa che, anziché rafforzare un messaggio, finisce per renderlo incoerente e contraddittorio. E se la sinistra continua su questa strada, il rischio è che l’unico a ridere, alla fine, sia proprio Cetto La Qualunque. Ma anche Giorgia Meloni & C., che con questo genere di opposizione, vivaddio, dormiranno a lungo sonni tranquilli.